Grimes supplie Elon Musk de voir son fils dans un tweet supprimé

La chanteuse Grimes a lancé un appel public à son ex-partenaire, Elon Musk, pour lui permettre de voir leur fils. Le plaidoyer a été lancé dans un tweet désormais supprimé en réponse au message de l'auteur Walter Isaacson sur les jumeaux du fondateur de Tesla avec son partenaire actuel Shivon Zilis. Grimes a exprimé sa frustration de ne pas pouvoir voir son fils, affirmant que la situation avait déchiré sa famille. Les communications de Twitter ont répondu à son tweet avec un e-mail de réponse automatique indiquant qu'ils lui répondraient bientôt.

Grimes et Elon Musk partagent un fils nommé X AE A-Xii et une fille nommée Exa Dark Sideræl Musk. La nouvelle de l'arrivée des jumeaux n'a été rendue publique qu'en juillet 2022, plusieurs mois après leur naissance en novembre 2021. Le couple s'était auparavant séparé en 2021 mais s'est brièvement réconcilié pour accueillir leur fille par mère porteuse en décembre de la même année. Cependant, Grimes a annoncé sa deuxième séparation trois mois plus tard.

Elon Musk a huit autres enfants issus de relations antérieures. Lui et son ex-femme Justine Wilson ont eu un fils, Nevada, décédé tragiquement à l'âge de 10 semaines. La cause du décès était la mort subite du nourrisson.

La relation entre Grimes et Elon Musk a fait l'objet d'un grand intérêt du public, avec leurs apparitions très médiatisées lors d'événements tels que le Met Gala. Les modalités de garde du couple et le droit de visite de Grimes à leur fils sont désormais devenus un sujet de préoccupation. Les représentants de Grimes n'ont pas encore répondu aux demandes de commentaires.

