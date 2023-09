GoPro Hero 12 Black : mises à niveau, endurance de la batterie et modes de prise de vue

La GoPro Hero 12 Black est une caméra d'action de pointe qui s'appuie sur le succès de son prédécesseur, la Hero 11 Black. Avec des durées de fonctionnement plus longues, une autonomie de batterie améliorée et des modes de prise de vue améliorés, le Hero 12 Black offre une expérience de référence pour les photographes et vidéastes aventureux.

L’une des avancées significatives de la GoPro Hero 12 Black réside dans les performances de sa batterie. Avec un enregistrement vidéo 4K120, la caméra peut durer jusqu'à 58 minutes avec une seule charge, contre 28 minutes pour la Hero 11 Black. De même, les vidéos 5.3K/60 peuvent désormais être enregistrées pendant 70 minutes, une amélioration remarquable par rapport aux 35 minutes du modèle précédent. Ces améliorations sont possibles grâce à la batterie Enduro introduite dans le Hero 11 Black, qui a été optimisée pour la capacité et la chimie.

Le Hero 12 Black conserve le capteur 8:7 pouces de son prédécesseur mais ajoute de nouvelles fonctionnalités logicielles pour débloquer davantage de modes de prise de vue. L'appareil photo dispose désormais d'un mode de capture vertical pour les vidéos au format 9:16, ce qui le rend idéal pour les créateurs de contenu sur Instagram et YouTube Shorts. De plus, le mode HyperView utilise toute la largeur du capteur pour filmer des vidéos au format 16:9, compatibles avec les modes TimeWarp, Night Lapse et Time Lapse.

Une autre caractéristique remarquable du Hero 12 Black est sa compatibilité avec la connectivité Bluetooth, permettant aux utilisateurs de connecter des microphones et même des Apple AirPods pour enregistrer de l'audio. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les créateurs de contenu qui s'appuient sur des vidéos verticales et doivent superposer des voix off ou des narrations sur leurs images.

La GoPro Hero 12 Black offre également la possibilité d'améliorer les vidéos avec la technologie HDR, offrant ainsi une plus grande plage dynamique et plus de détails dans les photos et les vidéos. Bien qu'il puisse y avoir une légère diminution de la fréquence d'images lors de l'enregistrement de vidéos 5.3K avec le HDR activé, le compromis en vaut la peine pour l'éclairage amélioré et les détails capturés par le capteur pleine largeur.

En conclusion, la GoPro Hero 12 Black témoigne de l'engagement de GoPro en faveur de l'innovation continue. Avec sa durée de vie prolongée de la batterie, ses modes de prise de vue polyvalents et ses capacités HDR, cette caméra d'action offre une expérience d'enregistrement supérieure aux passionnés et aux professionnels.

Sources:

« GoPro Hero 12 Black : autonomies plus longues, modes de prise de vue améliorés », Vishal Mathur, HT Tech.

« La GoPro Hero11 Black est la preuve que des mises à niveau vitales peuvent avoir un impact maximal », Inconnu, HT Tech.

"[Exclusif] Dans sa lutte contre Google Maps, MapmyIndia mise sur la patience et l'expertise", Jinoy Jose P, HT Tech.