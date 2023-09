Présentation de la GoPro Hero 12 Black : caractéristiques, prix et spécifications

La très attendue GoPro Hero 12 Black a récemment été lancée en Inde, offrant une gamme de fonctionnalités et d'améliorations intéressantes pour capturer des photos et des vidéos époustouflantes. Au prix de Rs. 45,000 65,000 pour la version standard et Rs. XNUMX. Au prix de XNUMX XNUMX $ pour l'édition Creators, cette caméra d'action attirera à coup sûr à la fois les créateurs professionnels et les passionnés d'aventure.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la GoPro Hero 12 Black est sa prise en charge HDR pour l'enregistrement vidéo 5.3K et 4K. Cela permet une plage dynamique améliorée, ce qui donne lieu à des images plus riches et plus détaillées. De plus, un nouveau mode de capture verticale a été introduit, permettant aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos au format 9:16. La caméra comprend également des fonctionnalités telles que TimeWarp, Time Lapse, Night Effects et Night Lapse.

Le Hero 12 Black bénéficie d'une stabilisation améliorée avec HyperSmooth 6.0 avec AutoBoost. En analysant quatre fois plus de données, la caméra produit des images encore plus fluides. Il prend également en charge GP Log + LUTS et offre des couleurs 10 bits, attrayantes pour les vidéastes et photographes professionnels.

Pour ceux qui s'intéressent à la photographie, la GoPro Hero 12 Black introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Interval Photo. Cela permet aux utilisateurs de capturer des photos chronométrées allant de 0.5 seconde à 120 secondes, parfaites pour créer de superbes séquences accélérées.

Un ajout intéressant au Hero 12 Black concerne les capacités d’enregistrement audio sans fil. Les utilisateurs peuvent connecter leurs écouteurs Bluetooth à la caméra, permettant ainsi un enregistrement audio sans fil, des commandes vocales et des alertes de caméra sans fil. La caméra peut se connecter simultanément à jusqu'à quatre appareils Bluetooth.

Alimenté par le processeur GP2 et équipé d'un capteur 1/1.9 pouce, le Hero 12 Black offre un champ de vision plus large de 177 degrés avec le Max Lens Mod 2.0. Il est livré avec un écran tactile de 2.27 pouces à l’arrière et un écran non tactile de 1.4 pouces à l’avant.

La durée de vie de la batterie a également été améliorée grâce à la nouvelle batterie Enduro de 1,720 10 mAh, offrant jusqu'à deux fois la durée de vie de la batterie par rapport au modèle précédent. La caméra est également étanche jusqu'à 33 mètres ou XNUMX pieds sans étui de protection.

La GoPro Hero 12 Black est désormais disponible en précommande et sera accessible à l'achat auprès des détaillants en ligne et hors ligne en Inde à partir du 13 septembre. La GoPro Hero 11 Black sera proposée à un prix réduit et le Max Lens Mod 2.0 est attendu. sera disponible fin novembre.

