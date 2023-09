Le déploiement controversé du Privacy Sandbox de Google

Résumé : Le déploiement par Google de Privacy Sandbox, une plate-forme publicitaire qui suit les pages Web des utilisateurs et génère des sujets publicitaires à partager avec des sites Web, suscite une grande attention. La plate-forme, anciennement connue sous le nom de FLoC et Topics API, a fait face à une opposition mais est poussée vers les versions de production. Malgré le brillant article de blog en première page sur la refonte de Chrome, l'annonce de la plate-forme publicitaire a été cachée sur la page Privacysandbox.com, suggérant que Google était conscient de son impopularité. Les utilisateurs de Chrome recevront une notification contextuelle concernant la fonctionnalité déployée de « confidentialité des publicités », Google affirmant qu'il s'agit d'une étape vers un Web plus privé. Cependant, la nouvelle plateforme publicitaire, que Google prévoit d'utiliser comme alternative aux cookies de suivi tiers, présente des limites et n'est disponible que sur les navigateurs Chromium. Cette décision est considérée comme une réponse à la décision d'Apple de bloquer les cookies tiers dans Safari, ce qui a eu un impact sur les revenus de Google. L'Electronic Frontier Foundation a critiqué le FLoC de Google, appelant à une meilleure solution de suivi plutôt que de réinventer complètement le suivi.

Le déploiement de Privacy Sandbox de Google, une plateforme publicitaire controversée, attire l'attention. Malgré ses noms précédents, tels que FLoC et Topics API, et une opposition généralisée, la plate-forme est en train d'être introduite dans les versions de production. La société semble consciente de son impopularité potentielle, car l'annonce de la plate-forme publicitaire a été masquée sur la page Privacysandbox.com au lieu d'un article de blog en première page comme la refonte de Chrome. Les utilisateurs de Chrome recevront une notification contextuelle concernant la fonctionnalité « confidentialité des publicités », qui, selon Google, contribuera à un Web plus privé.

La plateforme de suivi alternative de Google vise à remplacer les cookies de suivi tiers, suite au blocage par Apple de ces cookies dans Safari. Cependant, la plateforme publicitaire de Google n'est disponible que sur les navigateurs Chromium, pas sur les navigateurs Apple et Firefox. L’Electronic Frontier Foundation a critiqué le Federated Learning of Cohorts (FLoC) de Google et l’a qualifié de « terrible idée ». Ils plaident en faveur de la nécessité d’une meilleure solution de suivi, plutôt que de réinventer les méthodes de suivi. Malgré les promesses de Google en matière de confidentialité renforcée, des inquiétudes ont été soulevées quant aux limites et aux conséquences potentielles de la nouvelle plateforme publicitaire.

