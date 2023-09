Google publie une vidéo teaser pour la Pixel Watch 2

By

Google continue de susciter l'anticipation de ses prochains appareils Pixel, avec une nouvelle vidéo teaser présentant la Pixel Watch 2. La vidéo, intitulée "Aperçu de la Google Pixel Watch 2", offre aux téléspectateurs un aperçu plus approfondi de la montre intelligente très attendue.

La Pixel Watch 2 présente une ressemblance frappante avec son prédécesseur, le seul changement notable étant une couronne redessinée. Cependant, ce qui distingue ce nouveau modèle, c'est l'inscription « IP68 » au dos, signifiant ses capacités de protection contre la poussière – une amélioration par rapport à la génération précédente.

Les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 devraient être officiellement dévoilés lors d'un événement spécial à New York le 4 octobre. Les précommandes pour ces appareils débuteront également le même jour, alimentant encore davantage l’enthousiasme des passionnés de technologie.

Alors que les gens attendent avec impatience la sortie officielle, il convient de noter que la Pixel Watch 2 devrait offrir des fonctionnalités améliorées par rapport à son prédécesseur. Grâce à la solide expérience de Google dans le domaine des montres intelligentes, les utilisateurs peuvent s'attendre à une intégration transparente avec d'autres appareils Pixel et à une expérience utilisateur globalement améliorée.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et des informations détaillées sur le Pixel 8, le Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2 à l'approche de leur date de lancement. L'engagement de Google en faveur de l'innovation et son engagement à améliorer constamment ses appareils suggèrent que ces nouvelles offres ne vous décevront pas.

