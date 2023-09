Android dévoile une refonte de sa marque avec une identité remaniée

Google a donné à Android sa première refonte de marque en plus de quatre ans alors qu'il se prépare à lancer Android 14. L'identité remaniée aligne plus étroitement la marque d'Android avec celle de Google, soulignant leur interconnectivité. Le changement le plus notable est le passage de « Android » entièrement en minuscules à « Android », ajoutant plus de poids au mot et soulignant son statut de produit Google.

La mascotte emblématique bugdroid, symbole d'Android depuis des années, reste inchangée mais a été transformée en illustration 3D pour cette mise à jour de la marque. Malgré son manque de parole, le bugdroid est reconnu mondialement et incarne l'esprit d'Android.

La marque Android actualisée sera mise en œuvre sur les appareils et les plates-formes plus tard cette année, coïncidant avec les sorties d'Android 14 et de la série Pixel 8. Cette identité réinventée renforce le lien étroit entre Android et Google, soulignant l'importance des applications et des services de Google au sein de l'écosystème Android.

En plus du relooking de la marque, Google introduit de nouvelles fonctionnalités via son Quarterly Feature Drop pour Android. Ces améliorations incluent le widget Assistance At a Glance et la possibilité d'ajouter des codes QR et des codes-barres à Wallet, améliorant encore davantage la commodité et les fonctionnalités pour les utilisateurs d'Android.

Avec cette mise à jour de la marque et les innovations continues, Android et Google sont prêts pour l'avenir, garantissant que les deux marques continuent d'évoluer et de répondre aux besoins des utilisateurs du monde entier.

Définitions:

– Android : Android est un système d’exploitation mobile développé par Google.

– Relooking de marque : relooking ou rafraîchissement de l'identité visuelle et des éléments de marque d'une marque pour les aligner sur ses objectifs et son positionnement actuels.

– Bugdroid : Le bugdroid est la mascotte d’Android, un robot vert qui représente le système d’exploitation Android et sa communauté.

– Code QR : Un code QR est un type de code-barres qui contient des informations codées et peut être scanné à l’aide d’un smartphone ou d’un lecteur de code QR.

– Série Pixel 8 : La série Pixel 8 fait référence aux prochains smartphones commercialisés par Google sous la marque Pixel.

Sources : les informations contenues dans cet article sont basées sur l'article source et les connaissances générales.