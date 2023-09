Google va réorganiser l'expérience publicitaire sur l'application YouTube TV

Google a annoncé son intention d'améliorer l'expérience publicitaire sur son application YouTube pour les téléviseurs, dans le but de réduire les interruptions tout en offrant aux téléspectateurs des pauses publicitaires plus longues. Les changements visent à rapprocher l’expérience YouTube TV de celle de la télévision traditionnelle.

L'année dernière, Google a introduit de nouveaux formats publicitaires pour ses applications YouTube TV, notamment des publicités non désactivables de 30 secondes et des publicités achetables. Citant une enquête Qualtrics, Google affirme que les utilisateurs qui regardent des vidéos YouTube sur de grands écrans ont des attentes différentes en matière de publicité.

Selon Romana Pawar, directrice de la gestion des produits pour les publicités YouTube, 79 % des téléspectateurs préfèrent les publicités vidéo regroupées plutôt que dispersées dans une vidéo. Sur la base de cette préférence, Google vise à minimiser les interruptions pour les téléspectateurs et à créer une expérience visuelle plus fluide sur les téléviseurs. Cet objectif sera atteint en mettant en œuvre des coupures publicitaires moins nombreuses et plus longues.

En plus des coupures publicitaires plus longues, Google testera également d'autres modifications de l'expérience publicitaire sur YouTube TV. Selon une autre enquête Qualtrics, une majorité de téléspectateurs préfèrent connaître la durée totale restante d'une coupure publicitaire plutôt que le nombre d'annonces diffusées. En conséquence, un nouveau minuteur sera bientôt introduit pour indiquer aux téléspectateurs combien de temps durera une pause publicitaire sur leur téléviseur.

Il convient de noter que les utilisateurs peuvent toujours opter pour une expérience sans publicité sur YouTube en s'abonnant à YouTube Premium. Cependant, le service a récemment augmenté son prix de 11.99 $ à 13.99 $ par mois aux États-Unis. Google a justifié la hausse des prix comme étant nécessaire pour maintenir et améliorer la fourniture d'un service et de fonctionnalités de qualité.

