Google met à jour le rapport sur les listes des onglets Shopping dans la Search Console

Google a mis à jour le rapport sur les annonces de l'onglet Shopping dans la Search Console, offrant aux commerçants la possibilité de suivre l'état de leurs annonces et de découvrir des opportunités de croissance. Les récents ajouts à l'onglet Shopping, introduits en novembre, visent à aider les vendeurs à présenter efficacement leurs produits.

Le rapport révisé dans les listes de l'onglet Shopping fournit aux commerçants des alertes lorsque leurs produits n'apparaissent plus dans l'onglet Shopping de Google en raison de divers problèmes. Ce système de notification agit comme un mécanisme d'alerte précoce, permettant aux entreprises de résoudre tout problème susceptible d'empêcher l'affichage de leurs produits dans la recherche Google.

En outre, le rapport mis à jour identifie les opportunités permettant aux commerçants d'augmenter les clics et d'améliorer le classement de leurs produits sur Google. Par exemple, cela peut suggérer aux entreprises de fournir des informations pertinentes concernant les politiques d'expédition et de retour afin d'améliorer l'expérience du consommateur. Cet outil peut aider les commerçants à optimiser la visibilité de leurs produits sur le principal moteur de recherche.

Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités dans le rapport de référencement de l'onglet Shopping, les commerçants doivent associer leur propriété Search Console à un compte Merchant Center. Tout propriétaire de propriété Search Console disposant de droits d'administrateur sur le compte Merchant Center correspondant peut établir cette association. Une fois terminé, tous les utilisateurs ayant accès à cette propriété de la Search Console peuvent profiter des fonctionnalités nouvellement ajoutées.

Google prévoit de déployer ces mises à jour progressivement au cours des prochaines semaines. Il est conseillé aux commerçants de vérifier la disponibilité dans la section Listes de l'onglet Shopping de la Search Console et de suivre les instructions pour intégrer ces fonctionnalités.

Cette amélioration reflète l'engagement continu de Google à renforcer son infrastructure de commerce électronique pour les propriétaires de boutiques en ligne. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de l'onglet Shopping, les utilisateurs de Google Merchant Center et de Search Console peuvent s'attendre à une approche plus rationalisée et plus efficace pour gérer et élargir leurs listes de produits.

Sources:

– Blog Google Shopping (https://www.blog.google/technology/ads/accelerating-digital-transformation-retail/)