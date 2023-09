L'évolution de la recherche sur le Web : d'AltaVista à Google

Au milieu des années 1990, alors qu’Internet gagnait rapidement en popularité, le besoin d’outils de recherche efficaces est devenu évident. Bien que les premières tentatives de moteurs de recherche aient été médiocres, elles ont jeté les bases de ce qui allait arriver. JumpStation, un moteur de recherche universitaire, a été rapidement suivi par Infoseek, WebCrawler, Lycos et AltaVista. AltaVista, avec son interface simple et ses capacités de recherche améliorées, a révolutionné la recherche sur le Web et est rapidement devenu le moteur de recherche dominant.

Cependant, le succès d'AltaVista a été de courte durée en raison d'une mauvaise gestion et de changements de propriété. Deux étudiants diplômés de l'Université de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, ont vu une opportunité de créer un meilleur moteur de recherche. Ils ont développé un algorithme appelé « PageRank », qui classe les pages Web en fonction du nombre et de la qualité des liens pointant vers elles. Cette approche s'est avérée plus précise et a fourni des résultats de recherche plus pertinents.

En intégrant leur algorithme révolutionnaire, Page et Brin ont renommé leur projet Google, dérivé du terme « googol ». Google a rapidement gagné en popularité grâce à ses résultats de recherche supérieurs et à son interface conviviale. À la fin de 1999, Google traitait plus de 3 millions de requêtes de recherche quotidiennes, consolidant ainsi sa position de moteur de recherche incontournable.

Alors que Google prospérait, d’autres géants de la recherche, tels qu’AltaVista et Excite, étaient en difficulté. AltaVista a été confrontée à des défis de gestion et de propriété, pour finalement sombrer dans l'obscurité. Excite a refusé une offre d'acquisition de Google, une décision désormais reconnue comme l'un des plus gros ratés technologiques.

Le succès de Google s'est étendu au-delà de la recherche avec l'introduction de la publicité basée sur des mots clés en 2000. Cela a marqué le début de la transformation de Google en une puissance technologique.

Aujourd'hui, Google est synonyme de recherche sur le Web, témoignage de l'ingéniosité et de l'innovation de Larry Page et Sergey Brin. Leur création a révolutionné la façon dont nous accédons à l’information sur Internet et continue de façonner le paysage numérique.

