Google présente la fonctionnalité de relecture sur Gboard : un puissant outil d'écriture basé sur l'IA

L'option de clavier populaire de Google pour Android, Gboard, devrait recevoir une gamme de nouvelles fonctionnalités d'IA générative. Lors de la récente conférence des développeurs I/O 2023, Google a dévoilé son intention d'améliorer Gboard avec divers outils d'IA. Parmi ces nouveautés figure l’option « Relire », actuellement disponible uniquement pour les bêta-testeurs.

Avec la prochaine mise à jour de la version 13.4, la fonctionnalité de relecture commencera à apparaître sur la version bêta de Gboard pour Android. Cet outil basé sur l'IA sera idéalement situé dans la barre d'outils du clavier et vise à aider les utilisateurs à vérifier leur texte pour les erreurs d'orthographe et de grammaire.

Selon les rapports, la fonction Proofread a été repérée pour la première fois sur le Pixel Fold, affichant une invite « Réparez-le » ainsi que le symbole de Google pour l'IA générative. Lors de la sélection de cette option, une explication contextuelle est fournie, informant les utilisateurs que leur texte sera envoyé à Google pour traitement lorsque la fonctionnalité sera activée.

Les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur l'option « Relire » dans la barre d'outils de Gboard, permettant à l'IA d'analyser le texte et de fournir des suggestions pour corriger les fautes d'orthographe ou de grammaire détectées, ainsi que d'ajouter de la ponctuation. Les corrections suggérées sont accompagnées d'un bouton « Réparer », sur lequel les utilisateurs peuvent appuyer pour corriger automatiquement les erreurs.

Cette nouvelle fonctionnalité a le potentiel de remplacer la fonctionnalité de correction automatique existante, offrant des suggestions d'amélioration du texte plus précises et plus spécifiques au contexte. De plus, selon certaines rumeurs, Google travaillerait activement au développement d'autres fonctionnalités basées sur l'IA pour Gboard, telles qu'un créateur d'autocollants alimenté par l'IA et une fonctionnalité de « tonalité » qui permet aux utilisateurs de réécrire des messages avec des tonalités différentes, allant du formel à l'informel. .

L'introduction par Google de la fonctionnalité Proofread sur Gboard reflète son engagement à tirer parti de l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur et fournir des outils utiles pour une rédaction efficace et sans erreur. Les prochaines mises à jour sont prêtes à révolutionner la façon dont nous utilisons nos claviers, rendant les tâches d'écriture plus agréables et plus productives.

