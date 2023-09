Google Tensor G3 utiliserait une nouvelle méthode d'empaquetage pour améliorer les performances

Les puces Tensor de Google ont été confrontées à certains défis en termes de performances et d'efficacité dans le passé. Des problèmes liés au modem et une surchauffe ont entraîné une puissance du signal plus faible et une durée de vie réduite de la batterie des téléphones Pixel. Cependant, avec la sortie prochaine de Google Tensor G3, il semble que la société prenne des mesures pour résoudre ces problèmes.

Selon les rumeurs, le Pixel 8, qui comportera la puce Tensor G3, intégrera une nouvelle configuration de base et un matériel amélioré. De plus, un utilisateur de Twitter nommé @Tech_Reve a suggéré que la puce G3 utiliserait une nouvelle méthode d'emballage appelée FO-WLP (Fan-out Wafer-level packaging), ce qui est une première pour la fonderie de Samsung. Cette méthode de packaging vise à réduire la taille globale de la puce tout en améliorant ses performances thermiques.

L'adoption de la méthode de packaging FO-WLP pourrait améliorer considérablement les performances globales de la puce Tensor G3. L’un des principaux problèmes de la génération précédente était sa tendance à surchauffer, en particulier lors des températures estivales chaudes. Avec la nouvelle méthode d’emballage en place, la puce devrait être plus efficace et moins sujette à l’accumulation de chaleur.

La mise en œuvre par Samsung de la méthode d'emballage FO-WLP a été rapportée pour la première fois par DigiTimes, et cela signifie un changement dans le processus de fabrication pour l'entreprise. En recrutant un vétéran de TSMC, Samsung vise à renforcer ses capacités de production de puces.

Google devrait dévoiler les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, tous deux alimentés par la puce Tensor G3, le 4 octobre. Bien que l'annonce officielle soit encore à venir, la société a déjà donné un aperçu des appareils, dont la Pixel Watch. 2.

En résumé, la prochaine puce Google Tensor G3 pour téléphones Pixel adopterait une nouvelle méthode de conditionnement FO-WLP, qui améliorera ses performances thermiques et son efficacité globale. Couplée à d'autres améliorations matérielles et avancées dans le processus de fabrication de Samsung, la puce G3 devrait offrir des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs.

