Google taquine Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 avant l'événement du 4 octobre

Google a récemment partagé une vidéo teaser intitulée « Le W8 est presque terminé » avant son événement du 4 octobre. La vidéo présente le Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2. Le logo quadricolore familier de la société tourne jusqu'à ce que le « oo » se combine pour former un 8, affichant la palette bleu/vert/violet communément associée aux technologies d'IA générative comme SGE et Aide-moi à écrire. La légende qui l'accompagne mentionne de manière amusante qu'un « rythme électro ambiant se construit avec anticipation » au cours de ce segment.

La vidéo teaser fournit ensuite une vue rapprochée du Pixel 8 Pro porcelaine/blanc et de sa caméra, révélant que les précommandes seront disponibles le 4 octobre. De plus, la vidéo présente brièvement la Pixel Watch 2, qui semble ressembler à son prédécesseur avec le même connecteur de bande et le même design en forme de dôme. La vidéo ne permet pas de savoir si l'appareil est devenu plus fin sous certains angles.

Notamment, le design de la couronne rotative de la Pixel Watch 2 semble plus lisse et plus arrondi par rapport au modèle de première génération, tandis que la tige semble plus fine. Le bouton latéral, situé au dessus de la tige, semble également moins prononcé.

La vidéo teaser se termine par un aperçu des Pixel Buds Pro de couleur porcelaine assortis et une autre photo du Pixel 8 Pro. En résumé, Google indique explicitement que cet événement mettra en vedette trois produits, dont deux strictement inédits. Cependant, une mise à jour logicielle substantielle pour les écouteurs est également attendue.

Source : [Google taquine le Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2 avant l'événement du 4 octobre] (article source sans URL)