Google teste des jeux en ligne jouables sur YouTube

Google testerait une nouvelle fonctionnalité appelée Playables sur YouTube qui permettra aux utilisateurs de jouer à des jeux en ligne directement depuis la plateforme. La fonctionnalité est actuellement testée sur le site YouTube, ainsi que sur les applications iOS et Android.

Selon Google, les Playables sont des jeux qui peuvent être joués directement sur YouTube sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Les utilisateurs qui font partie de l'expérience verront une section intitulée « Playables » sur la page d'accueil de YouTube, aux côtés d'autres contenus. Cependant, aucune information n'a été fournie sur les jeux spécifiques qui seront disponibles lors de la phase de test initiale, qui sera limitée à un petit nombre d'utilisateurs.

L'introduction de Playables sur YouTube fait suite à l'incursion infructueuse de Google dans l'industrie du jeu vidéo avec le service de streaming Stadia. Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté que l'expérience commencerait avec un jeu unique appelé Stack Bounce, un jeu d'arcade dans lequel les joueurs écrasent des briques empilées horizontalement avec une balle. Cela suggère que Google pourrait cibler le marché des jeux occasionnels avec cette nouvelle fonctionnalité.

Il reste à voir si Playables progressera au-delà de la phase de test, car Google a l'habitude d'abandonner des projets. Cependant, cette nouvelle initiative pourrait potentiellement attirer davantage d’utilisateurs sur YouTube et offrir des options de divertissement supplémentaires aux téléspectateurs.

Définitions:

1. Jouables : jeux pouvant être lus directement sur YouTube sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Sources:

– 9to5google

- Le journal Wall Street

