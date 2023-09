Pixel 8 Pro de Google : fuite de conception et de fonctionnalités

By

Le Google Store a involontairement révélé le design et les fonctionnalités du prochain smartphone Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2. La page promotionnelle, publiée avant l'événement de lancement du 4 octobre, a fourni un aperçu de la conception des deux appareils.

D'après la page promotionnelle, il est évident que la façade du Pixel 8 Pro n'a pas de côtés incurvés. Ce choix de conception s’écarte de la tendance populaire des écrans incurvés observée dans de nombreux smartphones phares. L'absence de côtés incurvés peut donner un aspect plus traditionnel et conventionnel à l'appareil.

Sur la face avant du Pixel 8 Pro, deux éléments circulaires proéminents sont visibles. Il s'agit d'un flash LED et d'un capteur de température. Ces ajouts suggèrent que l'appareil offrira des capacités de caméra avancées et éventuellement des fonctionnalités de surveillance de la température. Cependant, d'autres détails sur les spécifications de la caméra et l'objectif du capteur de température n'ont pas encore été divulgués.

Le Pixel 8 Pro est très attendu grâce à ses spécifications prometteuses et aux améliorations qu'il devrait apporter par rapport à son prédécesseur. Selon les rumeurs, l'appareil serait doté d'un processeur puissant, d'un écran haute résolution et d'une configuration de caméra améliorée.

Quant à la Pixel Watch 2, peu d’informations ont été révélées sur la page promo. Cependant, il est prévu que la montre intelligente soit dotée d'un design actualisé et de fonctionnalités améliorées, dans le but de concurrencer les autres montres intelligentes populaires sur le marché.

Avec ces détails divulgués, l'enthousiasme pour le Pixel 8 Pro et la Pixel Watch 2 de Google grandit parmi les passionnés de technologie. Le dévoilement officiel du 4 octobre est très attendu pour fournir plus d'informations sur ces appareils très attendus.

Définitions:

– Flash LED : un flash LED (diode électroluminescente) est une fonction flash d'un smartphone ou d'un appareil photo qui émet un éclat de lumière pour améliorer la luminosité et la clarté des photos prises dans des conditions de faible luminosité.

– Capteur de température : un capteur de température est un composant qui mesure la température ambiante et fournit des données relatives à la température à l'appareil dans lequel il est intégré.

– Page promotionnelle : une page promotionnelle est une page Web créée pour faire de la publicité ou fournir des informations sur un produit ou un service.

Sources:

– Page promotionnelle du Google Store pour le Pixel 8 et la Pixel Watch 2.