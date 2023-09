Google dévoile le Pixel 8 Pro, le Pixel 8 et la Watch 2 lors de l'événement de lancement

Google a publié une nouvelle vidéo promotionnelle présentant ses prochains produits qui seront dévoilés lors de leur événement de lancement le 4 octobre. Parmi les nouveaux appareils présentés dans la vidéo figurent les Google Pixel 8 Pro, Pixel 8 et Watch 2. Bien que la disponibilité du La Pixel Watch 2 en Inde reste incertaine, il est probable que les modèles Pixel 8 arriveront dans le pays sur la base de la sortie de la série Pixel 7 l'année précédente.

La vidéo donne un aperçu de l'option de couleur pêche du Pixel 8 et de la variante blanche du Pixel 8 Pro. De plus, la campagne « Connaissez votre matériel » de Google a déjà révélé que les téléphones seraient également disponibles en bleu et noir. En termes de design, les nouveaux téléphones Pixel semblent similaires à leurs prédécesseurs, avec une caméra horizontale à l'arrière et des bords doux. La barre de caméra se fond parfaitement avec le cadre du smartphone, créant une esthétique élégante.

Sous le capot, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient être alimentés par le chipset Google Tensor G3 plus avancé. La vidéo promotionnelle confirme également la présence d'une configuration à double caméra arrière sur le Pixel 8, tandis que le Pixel 8 Pro dispose de trois caméras, dont un objectif de style périscope pour des capacités de zoom améliorées. Notamment, le modèle 8 Pro comprend également un capteur de température, bien que sa fonctionnalité exacte n'ait pas été divulguée.

Les deux téléphones devraient être livrés avec Android 14 prêt à l’emploi, offrant aux utilisateurs la dernière expérience logicielle. Quant à la Pixel Watch 2, elle partage une ressemblance avec son prédécesseur, avec un mécanisme de verrouillage rotatif pour le bracelet et une couronne métallique sur le côté. Bien qu'une version Bluetooth et LTE soit disponible, il est probable que la montre sera disponible dans une seule variante d'affichage. Le logiciel devrait présenter quelques ajustements et optimisations de l’IA, ainsi que de nouveaux cadrans de montre.

La vidéo promotionnelle offre également un aperçu des prochains Pixel Buds, un produit de Google dont on parle depuis longtemps. Les fans attendaient avec impatience la sortie de ces nouveaux écouteurs sans fil.

Dans l'ensemble, le prochain événement de lancement de Google promet de proposer une gamme de nouveaux produits passionnants, notamment le Pixel 8 Pro, le Pixel 8, la Watch 2 et les Pixel Buds. Restez à l’écoute pour plus de détails à mesure que l’événement approche.

