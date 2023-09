Google fournit un aperçu du design de la Pixel Watch 2

Google a publié un aperçu du design de sa prochaine Pixel Watch 2. Le design reste en grande partie inchangé par rapport à la génération précédente, Google conservant le design populaire inspiré des gouttelettes d'eau.

Un changement notable est la nouvelle couronne rotative, qui présente un design plus lisse et arrondi par opposition à la forme précédente du bouchon de la bouteille. La tige semble également plus fine. La découpe du haut-parleur n'a plus de trou à côté, bien qu'il y en ait toujours un à côté de la couronne. Le mécanisme de bande reste le même qu’auparavant.

Le dos de la montre a subi plusieurs modifications, le bord noir étant désormais beaucoup plus fin. Le texte au dos comprend des informations sur les fonctionnalités de la montre, telles que sa résistance à l'eau IP68, son capteur EDA pour la gestion du stress, son capteur de fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la surveillance SPO2.

Bien que l'on ne sache pas exactement de quel matériau la montre est faite, elle semble avoir un vernis brillant. Les composants au dos sont disposés selon une grille 3×3, comprenant une croix de lumières clignotantes et des contacts dans les coins. Cela confirme les rapports précédents sur l'inclusion d'un capteur EDA pour la gestion et le suivi du stress.

D’après les vues latérales, la Pixel Watch 2 ne semble pas beaucoup plus fine que son prédécesseur. Google a accompagné l'aperçu du design d'une vidéo promotionnelle, mentionnant que la montre sera disponible en précommande le 4 octobre.

Dans l’ensemble, le design de la Pixel Watch 2 conserve l’esthétique inspirée des gouttelettes d’eau que les utilisateurs ont louée, tout en introduisant quelques améliorations et nouvelles fonctionnalités.

