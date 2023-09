Google annonce l'ouverture d'un centre d'expérience visiteur au siège social

Google célèbre son 25e anniversaire en ouvrant les portes de Google Visitor Experience à son siège social de Mountain View, en Californie. Cette nouvelle destination offre aux visiteurs la possibilité de s'immerger dans le monde de Google et de la communauté locale, avec un café public, un Google Store, un espace événementiel et une boutique éphémère présentant des entreprises locales.

Le centre Google Visitor Experience sera ouvert au public à partir du 12 octobre 2023. Google vise à offrir une expérience unique et « Googley » aux visiteurs, avec un café, des œuvres d'art locales, une programmation et bien plus encore. L'entreprise souligne son engagement à être un voisin serviable et à investir dans une présence à long terme à Mountain View.

Dans le cadre de l'expérience du visiteur, les visiteurs peuvent assister à des événements de groupes communautaires locaux ou à des rassemblements à but non lucratif au Huddle, un lieu conçu pour favoriser les liens. De plus, ils ont la possibilité de découvrir et de soutenir les entreprises locales au Pop-Up Shop. La Plaza offre un espace propice à l'épanouissement de la curiosité, avec des œuvres d'art, des événements et une programmation en plein air. Le Café @ Mountain View est le tout premier café public de Google, offrant aux visiteurs un endroit pour se connecter avec des amis.

Pour ajouter à l'expérience, Google ouvre également son premier Google Store physique sur la côte ouest, situé au sein du centre d'expérience des visiteurs de Mountain View. Cette boutique permet aux visiteurs d'explorer directement les produits et services matériels de Google.

