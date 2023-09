Google dévoile la série Pixel 8 et la Pixel Watch 2 avant leur lancement

Google a surpris tout le monde en dévoilant les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 un mois plus tôt que prévu. Une vidéo a été publiée présentant une vue à 360 degrés des deux téléphones, et ils seront disponibles en précommande juste après l'événement de lancement Made by Google le 4 octobre.

Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de spéculations sur l'apparence physique des appareils, la vidéo confirme la version Porcelaine du Pixel 8 Pro précédemment divulguée, ainsi qu'une option rose pour l'édition standard. La vidéo met également en évidence la différence de taille entre le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, des rumeurs suggérant un écran légèrement plus petit pour le Pixel 8 par rapport à son prédécesseur.

En plus des téléphones, une deuxième vidéo confirme un bracelet en porcelaine pour la Pixel Watch 2, qui correspond au Pixel 8 Pro. Ce dévoilement des appareils permet à Google de présenter le design et les fonctionnalités sans trop de mystère.

On ne sait pas pourquoi Google a choisi de révéler les téléphones plus tôt, mais cela leur donne l'occasion de générer de l'enthousiasme et de l'anticipation pour leur prochain événement de lancement. Comme toujours, les consommateurs peuvent s’attendre à ce que la série Pixel offre des conseils impartiaux et indépendants sur ce qu’il faut acheter.

