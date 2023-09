Google Pixel 8 pourrait surpasser Samsung avec 5 ans de mises à jour

À l’approche du lancement des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, il existe une rumeur dans un domaine qui devrait placer Google au-dessus de ses concurrents. Si les rumeurs sont vraies et que Google annonce 4 ou 5 ans de mises à jour pour ses téléphones Pixel, ils auront deux ans d'avance sur Samsung en termes de support logiciel.

Actuellement, Google propose 3 ans de mises à jour du système d'exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité mensuels pour ses téléphones Pixel. Ce calendrier a commencé avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro et s'est poursuivi avec les versions ultérieures. Auparavant, Google proposait 3 ans de mises à jour du système d'exploitation et seulement 3 ans de mises à jour de sécurité.

En revanche, Samsung propose 4 mises à jour de version Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Même si Samsung semble montrer la voie en termes de mises à jour du système d'exploitation, par rapport aux téléphones Pixel de Google, les deux marques se retrouvent avec la même version d'Android à la fin du cycle de vie d'un téléphone.

La raison principale en est que Samsung lance des téléphones avec une version Android, tandis que Google lance ses meilleurs téléphones avec la dernière version d'Android. Par conséquent, la première mise à jour de la version Android envoyée par Samsung rattrape simplement les téléphones de Google. Samsung et Google fournissent ensuite trois autres mises à jour de la version du système d'exploitation, aboutissant au même point final.

Il existe une exception avec les téléphones de la série A de Google, qui ne suivent pas les versions Pixel haut de gamme en termes de version finale d'Android. Les téléphones de la série A sont généralement lancés au milieu du cycle d'une version Android et nécessitent une mise à jour vers la nouvelle version, comme les téléphones Samsung.

Avec les prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google dépasserait Samsung en termes de support logiciel. Bien que les détails spécifiques ne soient pas encore connus, cela impliquerait davantage de mises à jour sur une période plus longue. Avec la possibilité de 4 ou 5 mises à jour de version Android, Google pourrait révolutionner l'expérience de mise à jour Android.

Lorsque le Pixel 8 Pro sera lancé en octobre, il sera livré avec Android 14 préinstallé. S'il reçoit 4 autres mises à jour de version, il sera mis à jour vers Android 18 d'ici 2027. Avec 5 ans de mises à jour, il pourrait atteindre Android 19 d'ici 2028. Cela surpasse la gamme actuelle de Samsung, qui ne devrait pas aller au-delà d'Android 17.

Si Google s'engage à effectuer ne serait-ce que 4 mises à jour de la version Android sur le Pixel 8, cela améliorerait considérablement l'expérience de mise à jour Android. Par conséquent, si les rumeurs se vérifient, Google pourrait à juste titre revendiquer le titre de « roi des mises à jour Android ».

Sources:

– Calendrier de mise à jour des pixels : [source]

– Calendrier de mise à jour Samsung : [source]