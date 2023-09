Google s'apprête à dévoiler ses très attendues séries Pixel 8 et Pixel Watch 2 lors du prochain événement « Made by Google » le 4 octobre. Les smartphones phares, dont les Pixel 8 et Pixel 8 Pro vanille, seront également disponibles en Inde. Les précommandes pour les téléphones débuteront sur Flipkart dès le lendemain de l'événement de lancement. Flipkart a été le partenaire de vente au détail en ligne pour tous les lancements de Pixel. La série Pixel 8 devrait fonctionner sur Android 14 et comportera le puissant SoC Tensor G3.

Il s’agira de la deuxième gamme principale de Pixel à être lancée en Inde depuis 2018, après la série Pixel 7 l’année dernière. Les séries précédentes Pixel 4, Pixel 5 et Pixel 6 n’ont pas été commercialisées en Inde. Cependant, des modèles édulcorés de la série A, tels que le Pixel 4a, le Pixel 6a et le Pixel 7a, ont fait leurs débuts dans le pays.

Le prix et la date de première vente de la série Pixel 8 en Inde sont encore inconnus. Cependant, les rapports suggèrent que le Pixel 8 pourrait coûter environ Rs. 78,400. 128 85,200 pour la variante de stockage de 256 Go et Rs. 8. 1,10,900 128 pour la variante de stockage de 1,17,500 Go. Le Pixel 256 Pro, en revanche, peut coûter environ Rs. XNUMX. XNUMX XNUMX XNUMX pour le modèle de stockage de XNUMX Go et Rs. XNUMX XNUMX. XNUMX XNUMX XNUMX pour le modèle de stockage de XNUMX Go.

En termes de spécifications, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro devraient comporter des affichages de taux de rafraîchissement de 120 Hz et fonctionner sous Android 14. Le Pixel 8 Pro pourrait être livré avec de nouveaux capteurs de caméra et un capteur de température, ainsi qu'une batterie de 4,950 27 mAh avec 8 W. support de charge rapide filaire. Selon les rumeurs, le Pixel 4,485 aurait une batterie de 24 12 mAh avec une charge filaire de XNUMX W et une prise en charge de la charge sans fil de XNUMX W.

L'événement de lancement « Made by Google » aura lieu le 4 octobre à 10h00, heure locale à New York. En plus de la série Pixel 8, Google présentera également la Pixel Watch 2 et les Pixel Buds Pro.

