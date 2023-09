Google lance un projet Digital Futures pour soutenir la recherche sur l'IA et les solutions de politique publique

Google a annoncé le lancement de son Digital Futures Project, une initiative visant à soutenir les chercheurs et les solutions de politiques publiques dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Par l’intermédiaire de sa branche caritative Google.org, la société a créé un fonds de 20 millions de dollars pour octroyer des subventions aux groupes de réflexion et aux établissements universitaires axés sur l’expertise en IA. Le projet cherche à aborder les avantages et les défis potentiels associés aux technologies d’IA.

Selon Brigitte Hoyer, directrice de Google.org, l'IA a le potentiel de simplifier nos vies et de relever des défis sociétaux complexes, tels que la prévention des maladies, l'urbanisme et la prévision des catastrophes. Cependant, cela soulève également des inquiétudes concernant l’équité, les préjugés, la désinformation, la sécurité et l’avenir du travail.

Google vise à financer des penseurs indépendants qui explorent divers sujets liés à l'IA, notamment son impact sur la sécurité mondiale, son rôle dans l'amélioration de la sécurité des institutions et des entreprises, les implications de l'IA sur le travail, la transition de la main-d'œuvre vers des emplois centrés sur l'IA, l'utilisation de l'IA par le gouvernement. pour la productivité et la croissance économique, ainsi que des structures de gouvernance efficaces qui favorisent l’innovation responsable en matière d’IA.

Les premiers bénéficiaires du Digital Futures Fund comprennent des organisations de premier plan telles que l'Aspen Institute, le Carnegie Endowment for International Peace, le MIT Work of the Future et le R Street Institute. Google a souligné que le fonds soutiendrait des organisations du monde entier, en se concentrant sur des partenariats et des initiatives mondiales.

Le concept d’« IA responsable » suscite une attention croissante à mesure que les progrès de la technologie de l’IA s’accélèrent. Plus tôt cette année, des acteurs majeurs de l'industrie de l'IA, notamment Google, OpenAI, Microsoft et Anthropic, ont formé le Frontier Model Forum, un organisme industriel visant à garantir le développement sûr et responsable des modèles d'IA. Le président Biden a également engagé des discussions avec de grandes entreprises d’IA pour établir des garanties volontaires autour de l’IA. L’Europe a également pris des mesures pour établir un règlement sur l’IA.

La semaine prochaine, le Congrès américain tiendra une réunion à huis clos avec les 100 sénateurs pour discuter de l’IA. La réunion réunira des personnalités éminentes du domaine de l'IA, telles qu'Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates et Sundar Pichai, qui s'adresseront aux sénateurs sur des sujets liés au développement de l'IA et à sa mise en œuvre responsable.

Google a déjà exposé ses propres principes en matière d'IA et continue de publier des recherches sur l'IA. Cependant, l’entreprise est devenue plus prudente quant au développement et à la diffusion de technologies d’IA. En réponse, Microsoft et OpenAI ont joué un rôle de premier plan avec des projets tels que ChatGPT et l'intégration des technologies OpenAI dans les produits Microsoft. Google souligne désormais l'importance de la collaboration entre les différentes parties prenantes afin de relever avec succès les défis et les opportunités posés par l'IA.

