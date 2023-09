Google lance un projet Digital Futures pour une IA responsable

Google a dévoilé le Digital Futures Project, une initiative qui vise à soutenir les chercheurs et à développer des solutions de politiques publiques pour l'intelligence artificielle (IA). Google.org, la branche caritative de Google, crée un fonds de 20 millions de dollars pour fournir des subventions aux groupes de réflexion et aux institutions universitaires travaillant sur l'expertise en IA. Le projet cherche à exploiter le potentiel de l’IA pour améliorer la vie et relever des défis mondiaux complexes, tout en prenant également en compte les questions d’équité, de préjugés, de désinformation, de sécurité et d’avenir du travail.

Le fonds soutiendra les penseurs indépendants qui étudient des sujets tels que l'impact de l'IA sur la sécurité mondiale, l'amélioration de la sécurité des institutions et des entreprises, les effets de l'IA sur le travail et la transition de la main-d'œuvre, l'utilisation gouvernementale de l'IA pour stimuler la productivité et la croissance économique, et les structures de gouvernance. peut promouvoir une innovation responsable en matière d’IA.

Parmi les premiers bénéficiaires du Digital Futures Fund figurent des organisations de premier plan telles que l'Aspen Institute, la Brookings Institution, le Carnegie Endowment for International Peace, le MIT Work of the Future et bien d'autres. Le fonds vise à fournir un soutien aux organisations du monde entier et partagera davantage d'informations à l'avenir.

Le concept d’« IA responsable » a suscité un intérêt croissant ces dernières années, les acteurs de l’industrie et les gouvernements soulignant la nécessité d’un développement sûr et éthique de l’IA. Dans cette optique, plusieurs initiatives liées à l'IA ont été lancées, notamment le Frontier Model Forum, un organisme industriel créé par OpenAI, Microsoft, Anthropic et Google, la réunion du président Biden avec les entreprises d'IA pour garantir des garanties volontaires, et les efforts de l'Europe en faveur d'une Livre de règles de l'IA.

L'annonce du projet Digital Futures de Google intervient avant une réunion à huis clos avec le Congrès américain axée sur l'IA, au cours de laquelle des leaders technologiques tels qu'Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et d'autres devraient discuter de l'impact et de l'avenir de l'IA.



