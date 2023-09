Google lance un projet Digital Futures pour explorer les implications de l'IA

Google a annoncé le lancement du Digital Futures Project, une initiative visant à comprendre les opportunités et les défis présentés par l'intelligence artificielle (IA). Le projet rassemble les connaissances du monde universitaire, des politiques publiques et de la société civile pour mettre en lumière les implications profondes de l’IA.

Au cœur de l'initiative se trouve un fonds de 20 millions de dollars géré par Google.org, qui fournira des subventions à des groupes de réflexion et à des institutions universitaires de renommée mondiale. L’objectif est d’aider les penseurs indépendants à explorer des questions importantes liées à l’IA, telles que son impact sur la sécurité mondiale, ses effets sur les structures économiques et du travail, et les structures de gouvernance optimales pour une innovation responsable en IA.

Plusieurs organisations prestigieuses ont déjà été sélectionnées comme premiers bénéficiaires, notamment l'Aspen Institute, la Brookings Institution et le MIT Work of the Future. Google a également indiqué que le fonds soutiendrait les institutions du monde entier et que plus de détails seraient annoncés prochainement.

Le projet Digital Futures s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de Google en faveur du développement responsable de l'IA. La société a établi un ensemble complet de principes d’IA et une équipe de gouvernance pour superviser leur mise en œuvre. Grâce à ce projet, Google espère favoriser une recherche indépendante sur l’IA qui profite à tous.

Conscient que le développement responsable de l’IA nécessite des efforts collectifs, Google s’est également associé à d’autres grandes sociétés technologiques d’IA pour former le Frontier Model Forum. Ce forum vise à promouvoir le développement responsable des modèles d’IA.

Les implications de l’IA s’étendent à plusieurs secteurs, des soins de santé à l’urbanisme. Si l’IA a le potentiel de révolutionner divers aspects de la vie humaine, elle soulève également des préoccupations en matière d’équité, de désinformation et de sécurité. Le projet Digital Futures de Google et son soutien à la recherche indépendante visent à catalyser des discussions et des recherches vitales sur ces questions importantes.

