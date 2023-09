Les abonnés Google Fi Wireless Unlimited Plus peuvent désormais gérer Google One Perk

Google Fi apporte des modifications à la façon dont les abonnements Google One sont gérés pour ses abonnés au forfait Unlimited Plus. L'opérateur permettra désormais aux abonnés de gérer directement leur abonnement Google One à partir de la page du compte Fi et des applications mobiles. Cette expérience plus intégrée commencera à être déployée le 25 septembre.

Auparavant, toutes les mises à niveau des abonnements Google One étaient facturées indépendamment du service sans fil. Cependant, à partir du prochain relevé de facturation Fi après le 25 septembre, toute mise à niveau de l'abonnement Google One au-delà des 100 Go inclus sera facturée sur le compte Fi.

Il est important de noter que les abonnés peuvent recevoir une notification trompeuse indiquant que leur abonnement Google One a été annulé. Cependant, il s'agit simplement d'un message système automatisé qui peut être ignoré. L'abonnement Google One reprendra automatiquement via Fi sans aucune perte de stockage ni interruption.

Les abonnés et les membres du forfait qui quittent Google Fi bénéficieront d'un délai de grâce de 7 jours pendant lequel ils pourront se réabonner à Google One sans aucune perte de service. Il convient également de noter qu'il n'y a aucun changement dans les 100 Go de stockage Google One inclus dans le forfait Unlimited Plus de Fi.

Ces changements visent à offrir une expérience plus transparente et intégrée aux abonnés Google Fi Wireless Unlimited Plus. En leur permettant de gérer leur abonnement Google One directement depuis la page du compte Fi, cela simplifie le processus de facturation et garantit un accès ininterrompu au stockage cloud.

