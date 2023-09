Google Chrome fait peau neuve pour son 15e anniversaire

Google Chrome, le navigateur le plus populaire au monde, fait peau neuve pour célébrer son 15e anniversaire. La version de bureau de Chrome sera bientôt mise à jour avec un nouveau design basé sur le langage de conception Material You. La mise à jour apportera des icônes actualisées, une lisibilité améliorée et de nouvelles palettes de couleurs pour une navigation plus facile dans les onglets et dans la barre d'outils.

L’un des principaux objectifs de la refonte est d’améliorer l’expérience utilisateur. Chrome proposera un menu plus complet offrant un accès rapide à Google Password Manager, aux extensions Chrome, à Google Translate, etc. Le panneau latéral du navigateur comprendra désormais tous les signets et une fonctionnalité « Rechercher cette page avec Google ».

En plus des changements visuels, Chrome aura également une meilleure intégration avec les systèmes d'exploitation, permettant aux préférences de s'adapter aux modes clairs ou sombres sur l'ordinateur de l'utilisateur. Bien que la présentation générale de Chrome reste en grande partie la même, les utilisateurs remarqueront des bords arrondis et des onglets plus hauts.

La dernière mise à jour majeure de Chrome remonte à 2018 avec l’actualisation de Material Design. La refonte de Material You, déjà disponible sur le Chrome Web Store, offre un aperçu de la nouvelle expérience Chrome. Le Web Store propose également de nouvelles extensions basées sur l'IA et un projecteur d'éditeur, ainsi que des recommandations personnalisées.

Google donne également la priorité à la sécurité du navigateur avec la dernière mise à jour de Chrome. La fonctionnalité « Navigation sécurisée », qui protège les utilisateurs des sites dangereux, sera désormais mise à jour en temps réel au lieu de toutes les 30 minutes à une heure. Cette amélioration est essentielle étant donné qu’un pourcentage important de sites de phishing existent depuis moins de 10 minutes.

Les utilisateurs n'ont pas besoin de prendre de mesures supplémentaires pour accéder au nouveau design de Chrome. Ils doivent simplement attendre que la mise à jour soit déployée.

