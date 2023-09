Comprendre le bac à sable de confidentialité de Google : l'avenir du suivi des données utilisateur

By

Google a récemment introduit une nouvelle suite de fonctionnalités appelée Privacy Sandbox, qui représente un changement significatif dans la façon dont Chrome suit les données des utilisateurs à des fins publicitaires. Ce changement remplace l'utilisation traditionnelle de cookies tiers par un nouveau système qui exploite directement l'historique de navigation d'un utilisateur pour recueillir des informations sur les « sujets » publicitaires.

Auparavant, les cookies propriétaires étaient utilisés pour offrir une expérience de navigation personnalisée, tandis que les cookies tiers permettaient aux annonceurs de suivre les utilisateurs sur différents sites Web. Cependant, ces cookies tiers étaient souvent perçus comme invasifs en termes de vie privée.

Le Privacy Sandbox de Google vise à répondre à ces problèmes de confidentialité en fournissant un système plus transparent et contrôlé pour le suivi des publicités. Au lieu des cookies, Chrome propose désormais des sujets publicitaires, qui sont des résumés de haut niveau du comportement de navigation d'un utilisateur auxquels les entreprises peuvent accéder pour diffuser des annonces sur des sujets spécifiques. Les autres fonctionnalités incluent l'audience protégée, qui permet le remarketing, et les rapports d'attribution, qui collectent des données sur les clics publicitaires.

Bien que Google positionne le Privacy Sandbox comme un moyen d'améliorer la confidentialité des utilisateurs, les opinions divergent sur son impact. D’une part, la technologie de suivi peut améliorer l’expérience utilisateur en fournissant des recommandations et des rappels personnalisés. D’un autre côté, certains utilisateurs peuvent être mal à l’aise avec ce niveau de surveillance.

Si vous préférez éviter complètement le suivi, des alternatives sont disponibles. Les navigateurs spécialisés sans suivi comme DuckDuckGo et Brave donnent la priorité à la confidentialité des utilisateurs. De plus, Safari et Firefox bloquent déjà par défaut les cookies tiers.

Pour ceux qui utilisent Google Chrome, les paramètres Privacy Sandbox se trouvent sous Paramètres > Confidentialité des annonces. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver chaque section individuellement, en fonction de leurs préférences. Il convient de noter que la désactivation de ces fonctionnalités peut avoir un impact sur la collecte et le partage des données utilisateur.

Dans un monde où les services Internet sont souvent gratuits, il est important de reconnaître que le coût peut prendre la forme de données personnelles. En tant qu'utilisateurs, nous devons considérer et évaluer nos choix concernant la confidentialité en ligne et le partage de données.

Sources:

– « Google déploie une Privacy Sandbox controversée pour les utilisateurs de Chrome » (The Conversation)

– « Qu'est-ce que le bac à sable de confidentialité ? » (Aide Google Chrome)