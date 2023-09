Google Chrome pour obtenir un nouveau look et des fonctionnalités intéressantes

Google a annoncé qu'il dévoilerait un nouveau look et des fonctionnalités intéressantes pour son navigateur Web Google Chrome. Cette mise à jour tombe parfaitement à point alors que Chrome est sur le point de célébrer son 15e anniversaire.

La prochaine apparition de Chrome sera basée sur le design Material You, dont les utilisateurs de smartphones Android profitent depuis quelques années. En mettant l'accent sur la lisibilité, Google a actualisé les icônes de Chrome. De nouveaux thèmes et couleurs ont été ajoutés pour aider les utilisateurs à différencier les différents profils, tels que les comptes professionnels et personnels.

En plus des changements visuels, le menu des paramètres sera également mis à jour pour offrir aux utilisateurs plus d'options pour des fonctionnalités d'accès facile. Un accès plus rapide aux extensions Chrome, à Google Translate et à Google Password Manager sera disponible via le menu Chrome.

Non seulement le navigateur Chrome lui-même recevra une mise à jour, mais le Chrome Web Store subira également une refonte visuelle avec Material You Design. Ce langage de conception, introduit avec Android 12, améliore l'interface utilisateur avec plus de couleurs, une interface utilisateur simple et la possibilité de personnaliser les couleurs des éléments individuels.

Pour améliorer l'expérience de navigation, le Chrome Web Store introduira de nouvelles catégories d'extensions et des recommandations personnalisées, s'inspirant de Google Play. De plus, Google étend son contrôle de sécurité pour inclure les extensions, permettant aux utilisateurs d'identifier toute extension non publiée qui viole les conditions d'utilisation de Google.

Google ambitionne d’enrichir ses fonctionnalités d’IA générative, notamment avec son outil de recherche Bard. Cette puissance d’IA générative fournira aux utilisateurs des résumés de requêtes, similaires à une fonctionnalité disponible sur Microsoft Edge.

En termes de sécurité, Google Chrome améliore sa protection contre les logiciels malveillants et les menaces de phishing grâce à des contrôles en temps réel des sites malveillants connus de Google via la navigation sécurisée de Google. Cette mise à niveau devrait apporter une amélioration de 25 % de la protection.

Enfin, Google s'apprête à lancer ses nouveaux téléphones Pixel 8 ce mois-ci, s'ajoutant à la gamme croissante d'appareils de l'entreprise.

Ces mises à jour et améliorations démontrent l'engagement de Google à offrir aux utilisateurs une expérience de navigation visuellement attrayante, personnalisée et sécurisée.

Sources:

– Blog Google : Chrome fait peau neuve

– Material You Design : le nouveau langage de conception d'Android 12