Google Chrome bénéficie d'une refonte visuelle et de nouvelles fonctionnalités pour son 15e anniversaire

Google Chrome, le navigateur Web populaire, fait peau neuve et propose de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour célébrer son 15e anniversaire. La prochaine mise à jour comprend une conception actualisée basée sur le langage de conception Material You, des palettes de couleurs personnalisables, un menu complet pour un accès plus rapide aux options, un Chrome Web Store repensé avec des extensions basées sur l'IA et une navigation sécurisée améliorée pour une sécurité renforcée contre les logiciels malveillants et le phishing. .

La refonte du bureau de Chrome s'inspire du langage de conception Material You introduit avec Android 12. Ce langage de conception permet aux utilisateurs de personnaliser les couleurs dynamiques, les effets de mouvement et les widgets du navigateur. Avec la prochaine mise à jour, Chrome comportera des icônes actualisées pour une meilleure lisibilité et proposera de nouveaux choix de palette de couleurs pour personnaliser la barre d'outils et divers outils.

En plus des améliorations de conception, le prochain navigateur Chrome introduira un menu plus complet pour un accès plus rapide à des fonctions telles que les extensions Chrome, l'historique de navigation, les téléchargements, les paramètres, Google Password Manager, etc. Le Chrome Web Store connaîtra également une refonte, comprenant des sections dédiées aux extensions basées sur l'IA et aux choix des éditeurs.

Google améliore également sa fonctionnalité de navigation sécurisée en mettant en œuvre des vérifications en temps réel des sites Web par rapport à ses sites malveillants connus. Cela se traduira par une amélioration de 25 % de la protection contre les logiciels malveillants et les menaces de phishing.

Ces modifications seront déployées progressivement au cours des prochaines semaines. Pour profiter des nouvelles fonctionnalités et des modifications de conception, assurez-vous que votre navigateur Chrome est à jour avec la dernière version.

Dans l'ensemble, ces mises à jour visent à améliorer à la fois les fonctionnalités et l'esthétique de Google Chrome, en offrant aux utilisateurs une expérience de navigation plus personnalisable, sécurisée et conviviale.

