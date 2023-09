L'application Google Camera est prête à recevoir une refonte de l'interface utilisateur dans la dernière mise à jour

By

La très populaire application Google Camera pour Android est sur le point de subir une mise à jour majeure de son interface utilisateur, marquant le premier changement significatif dans son interface utilisateur depuis 2019. La nouvelle vient d'une fuite révélée en août, qui a maintenant été confirmée par des sources officielles de Google. .

Le changement le plus important de la mise à jour est la séparation complète des modes photo et vidéo, qui sera obtenue grâce à l'ajout d'un commutateur dédié sous la barre de sélection de mode. Les utilisateurs pourront désormais basculer facilement entre les modes photo et vidéo, avec les onglets respectifs affichés sur la barre de sélection de mode.

L'onglet « Plus », qui héberge des paramètres et fonctionnalités supplémentaires, sera supprimé dans cette mise à jour. Au lieu de cela, les modes de stabilisation vidéo seront désormais accessibles via les paramètres rapides. Un autre changement dans les paramètres rapides concerne la méthode d'accès, car elle s'ouvrira désormais en faisant glisser votre doigt vers le haut, contrairement à la méthode actuelle consistant à afficher le menu.

En termes d'esthétique, l'icône de l'application connaîtra un léger agrandissement, offrant un look rafraîchi et moderne. De plus, la série Pixel 6 devrait recevoir le nouveau curseur de zoom du Pixel 7 dans le cadre de cette mise à jour.

Bien que les changements puissent obliger les utilisateurs à adapter leur mémoire musculaire à la nouvelle disposition, la refonte était attendue depuis longtemps et devrait améliorer l'expérience utilisateur. La mise à jour est déployée sous le numéro de version v.9.0.115.561695573.37.

Dans l’ensemble, cette mise à jour de l’interface utilisateur devrait apporter un changement significatif à l’application Google Camera, en améliorant l’interface utilisateur et en modernisant son apparence. Source : Cet article est basé sur les informations d'un article publié sur Android Authority.