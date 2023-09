Google déploie la refonte de l'application Pixel Camera avec la version 9.0, nécessite Android 14

Google introduit une refonte majeure de l'application Pixel Camera avec la version 9.0, qui nécessite désormais Android 14. Cette mise à jour est accompagnée d'un nouveau sélecteur Photo/Vidéo situé en bas de l'écran. Faire glisser votre doigt vers le haut dans le viseur ouvre également le panneau des paramètres. Les utilisateurs trouveront un carrousel de fonctionnalités de caméra disponibles après avoir accédé au panneau de paramètres.

Dans l'interface repensée, les modes de caméra ont été réorganisés. Les modes photo disponibles sont Action Pan, Longue Exposition, Portrait, Photo, Night Sight, Panorama et Photo Sphere. Les modes vidéo incluent Pan, Flou (Cinématique), Vidéo, Ralenti et Time Lapse.

Une amélioration notable est que Night Sight est désormais accessible d'un simple glissement et les commandes vidéo sont réparties pour un accès plus facile. Le mélangeur est collant et mémorise le dernier mode utilisé par l'utilisateur, qu'il s'agisse du mode Photo ou Vidéo.

De plus, cette mise à jour modifie la position de l'aperçu de la pellicule et du sélecteur d'objectif avant/arrière. Auparavant, l'aperçu de la pellicule apparaissait à la fin et le commutateur d'objectif avant/arrière se trouvait en haut de l'écran. Cependant, avec la refonte, la caméra frontale est masquée en haut et l'aperçu de la pellicule est accessible par un geste d'appui long.

Hormis ces réorganisations, il n’y a pas d’autres changements visuels majeurs. L'icône thématique a été mise à jour et est désormais plus grande.

La nouvelle version de l'application Pixel Camera, 9.0.115.561695573.37, est uniquement compatible avec Android 14 et ne s'installera pas sur les anciennes versions comme Android 13. Cette mise à jour est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs Pixel du programme bêta. Bien que la mise à jour ait débuté le 7 septembre, elle n'est pas encore largement disponible sur le Play Store. Cependant, il peut être téléchargé depuis APKMirror.

Source : [Google News Group sur Telegram](source)