Google Agenda masque désormais les tâches terminées par défaut

Les utilisateurs de Google Agenda sur le Web sont désormais informés d'une nouvelle mise à jour qui masque par défaut les tâches terminées. Cela signifie que lorsque les utilisateurs terminent une tâche, celle-ci ne sera plus visible sur leur calendrier, à moins qu'ils ne choisissent de l'afficher. L'option permettant de modifier ce paramètre par défaut peut être trouvée en cliquant sur le sélecteur d'affichage de période de temps et en sélectionnant l'option souhaitée.

La décision de masquer les tâches terminées vise à améliorer l'expérience utilisateur. Certains utilisateurs trouvent distrayant ou inutile de voir des rappels de tâches qu'ils ont déjà accomplies, surtout s'il s'agit de tâches mineures ou répétitives. Cependant, d'autres utilisateurs préfèrent que les tâches terminées soient visibles aux côtés d'autres événements du calendrier.

Il convient de noter que les événements créés automatiquement à partir de Gmail, tels que les événements de vol, disparaîtront également après un certain temps. Cela soulève la question de savoir si les événements du calendrier doivent être permanents une fois qu'ils apparaissent dans Google Agenda. Bien qu'il soit possible de consulter les tâches terminées dans Google Tasks, avoir la possibilité de les voir directement sur le calendrier peut être utile pour certains utilisateurs.

Pour le moment, ce nouveau paramètre n'est disponible que sur la version Web de Google Agenda. Il n'est pas encore clair s'il s'agit d'un paramètre par instance ou s'il s'applique à l'ensemble du compte. On ne sait pas non plus quand ce paramètre sera déployé sur les applications Android et iOS.

En conclusion, la décision de Google Agenda de masquer par défaut les tâches terminées vise à améliorer l'expérience utilisateur et à réduire l'encombrement inutile du calendrier. Les utilisateurs qui préfèrent voir les tâches terminées peuvent toujours y accéder via Google Tasks. Cette mise à jour est actuellement disponible sur la version Web de Google Agenda, sans calendrier confirmé pour sa disponibilité sur les appareils mobiles.

Sources:

– Google Agenda (Web)