Subventions d'alphabétisation : améliorer l'accès à des ressources et à un soutien d'alphabétisation de qualité

L’accès à des ressources et à un soutien en matière d’alphabétisation de qualité est essentiel pour que les élèves puissent réussir dans leur éducation. Cependant, tous les étudiants n’ont pas un accès égal à ces ressources. C’est là qu’interviennent les bourses d’alphabétisation, offrant une lueur d’espoir aux éducateurs et aux apprenants.

La GOAL Digital Academy de Mansfield, Ohio, a eu la chance de recevoir une subvention d'alphabétisation du ministère de l'Éducation de l'Ohio. Cette subvention vise à améliorer l'enseignement de l'alphabétisation dans leur environnement d'apprentissage mixte en établissant des systèmes permettant d'identifier les besoins d'intervention et de les mettre en œuvre, garantissant ainsi que tous les étudiants GOAL deviennent de bons lecteurs.

Pour atteindre cet objectif, l'équipe d'éducateurs de l'académie a suivi des formations mensuelles animées par des experts nationaux. Ils ont développé un modèle de système de soutien à plusieurs niveaux (MTSS) pour l’alphabétisation et ont mis en place des équipes pour suivre leur impact. Ce modèle permet d'identifier les besoins d'intervention en utilisant des évaluations de dépistage et de diagnostic, en fixant des seuils pour identifier les étudiants qui ont besoin d'un soutien plus intensif et en concevant des activités spécifiques pour chaque niveau.

En outre, l'académie a développé des attentes communes et un enseignement du vocabulaire fondé sur des preuves. Les enseignants reçoivent une formation et un soutien pour dispenser un enseignement cohérent à tous les niveaux scolaires, en utilisant des outils tels que les modèles Frayer, NearPod et Flocabulary pour améliorer le développement du vocabulaire.

L'équipe de GOAL s'engage dans une formation continue avec l'experte en alphabétisation Kim St. Martin. Ils ont également identifié des membres du personnel pour devenir des coachs en alphabétisation et ont créé un programme de formation et de soutien. Ces coachs amélioreront leurs compétences grâce à des cours et des méthodes de coaching éprouvées, avec un soutien supplémentaire fourni par le Mid-Ohio Educational Service Center.

L'académie s'est concentrée sur la planification et la préparation au premier trimestre. À l’avenir, ils travailleront à la collecte de données sur la fidélité et l’impact et au développement d’un système d’analyse efficace. Le deuxième semestre se concentrera sur le développement des meilleures pratiques et la formation de l'ensemble du personnel à l'alphabétisation de niveau 1.

Le dévouement et la passion de l’équipe de GOAL ne sont pas passés inaperçus. Les équipes nationales et nationales d'alphabétisation observent de près leurs progrès, reconnaissant leur engagement en faveur d'un enseignement de qualité et de la réussite des élèves. La subvention d'alphabétisation reçue par GOAL servira de catalyseur pour des améliorations à l'échelle du système en matière d'alphabétisation et de collaboration en équipe.

En s'attaquant aux inégalités dans l'accès à des ressources d'alphabétisation de qualité et en fournissant un soutien ciblé, les subventions d'alphabétisation permettent aux éducateurs et aux étudiants d'atteindre leur plein potentiel.

Source : Département de l'Éducation de l'Ohio [Non fourni]