Glamnetics collabore avec Harry Potter pour des ongles magiques à presser

Glamnetics s'est associé à la franchise bien-aimée Harry Potter pour créer une superbe collection de clous à pression. Inspirée des quatre maisons de Poudlard et du dernier livre de la série, « Harry Potter et les Reliques de la Mort », cette collaboration apporte une touche de magie au bout de vos doigts.

La collection comprend 10 clous à pression, avec deux motifs pour chaque maison de Poudlard : Gryffondor, Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle. Avec sept ongles courts en forme d'amande et trois ongles courts de forme ovale, il y a un ajustement parfait pour chaque sorcier et sorcière.

L'un des modèles les plus remarquables de la collection est le jeu de clous Marauder's Map. Ces ongles sont dotés d'une technologie de changement de température, se transformant en une teinte écarlate profonde à des températures plus fraîches. Cependant, lorsqu'ils sont exposés à la chaleur ou à une lampe, ils révèlent le design complexe de la carte du maraudeur, un artefact bien-aimé de la série.

Les ongles à pression Glamnetics sont non seulement visuellement époustouflants, mais également durables. Ils ont une couche UV qui offre une finition brillante, tout en ajoutant une couche protectrice qui minimise l'écaillage et les rayures. L'engagement de la marque en faveur du développement durable se reflète dans les matériaux végétaliens et sans cruauté envers les animaux utilisés pour les ongles, ainsi que dans le plateau transparent en plastique PET 100 % recyclable.

Chaque lot de clous à pression est livré avec deux languettes adhésives, un flacon de colle à ongles à appliquer au pinceau, une lime à ongles en verre cristal pour une mise en forme parfaite et un dissolvant à pression. De plus, la collaboration propose quatre extensions d'ongles inspirées de Wizarding World pour améliorer votre manucure magique.

Les fans peuvent acheter les clous à pression Harry Potter pour 21.99 $ directement auprès de Glamnetics ou pour 22 $ chez leur partenaire commercial Ulta. Les ongles sont conçus pour durer jusqu'à deux semaines, vous permettant ainsi de montrer votre amour pour le monde sorcier avec un style durable.

Cette collaboration arrive à un moment passionnant pour les fans d'Harry Potter, puisque Warner Bros. Discovery a annoncé le développement d'une nouvelle série télévisée basée sur l'intégralité de la série de livres Harry Potter. Chaque saison se concentrera sur un livre différent, permettant à une nouvelle génération de lecteurs de découvrir la magie de Poudlard sur écran.

