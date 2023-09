La communauté en deuil rend hommage à la vie de Danillo Glenn

Jeudi soir, une foule nombreuse s'est rassemblée sur le site où Danillo Glenn a été tragiquement tué, deux jours plus tôt. La scène était remplie de fleurs, de ballons et de larmes alors que plus de deux cents personnes se sont rassemblées pour célébrer et se souvenir de la vie de Glenn.

Des adolescents, accablés de chagrin, se sont alignés autour de la clôture grillagée entourant le terrain de basket où Glenn a perdu la vie. Ils ont déposé des bouquets de fleurs dans les trous de la barrière, tandis que d'autres pleuraient et s'embrassaient, gardant Glenn vivant dans leurs souvenirs.

En hommage à Glenn, des ballons en forme de cœur et des ballons portant la lettre « D » ont été lâchés dans le ciel, accompagnés de sincères déclarations d'amour. Les gens se sont manifestés, certains en sanglotant, pour raconter comment Glenn avait laissé un impact indélébile sur leur vie. Parmi eux se trouvait Ann Ervin, la grand-mère de Glenn, qui a exprimé sa gratitude pour l'effusion d'affection.

L'ami proche de Glenn a joué de la musique écrite et composée par Glenn depuis sa voiture lors de la veillée. Les paroles « Quand je serai seul, mes frères seront à mes côtés » soulignent l'ironie du fait que maintenant, en cette période difficile, ce sont les proches de Glenn qui espèrent trouver réconfort et soutien.

Ervin se souvient des moments passés avec Glenn, comme lorsqu'elle lui faisait, ainsi qu'à ses frères et sœurs, pousser des œufs en plastique avec leur nez lors des anniversaires. Elle a expliqué comment Glenn se confiait à elle pour obtenir des conseils sur la vie et les amitiés, ce qui lui rendait encore plus difficile de comprendre la réalité selon laquelle il n'était plus qu'un souvenir.

Les détails entourant la mort de Glenn restent flous. La police n'a fourni aucune mise à jour sur l'affaire et la famille se retrouve avec un minimum d'informations remplies de rumeurs. S'adressant aux médias, Ervin a supplié les agresseurs de se manifester, les exhortant à mettre un terme à sa famille en deuil.

Le service de police de Calgary n'a pas encore répondu aux demandes des médias concernant des mises à jour sur l'enquête, laissant la famille dans un état d'incertitude et dans un désir de justice. Ils espèrent qu'en se livrant, les individus responsables de la mort de Glenn pourront apporter un peu de paix et de clôture à ses proches.

