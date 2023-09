Les nouveaux packages de services d’accréditation GHX simplifient l’accréditation du secteur de la santé

Global Healthcare Exchange (GHX) a annoncé l'introduction des packages de services d'accréditation GHX, visant à rationaliser le processus d'accréditation des représentants du secteur de la santé (HCIR). Le service propose trois forfaits – Or, Platine et Diamant – pour répondre aux divers besoins des fournisseurs et de leurs représentants. Cette décision met en évidence l'engagement de GHX à simplifier et à optimiser l'expérience d'accréditation pour les fournisseurs et prestataires de soins de santé.

Le forfait Gold offre un enregistrement simplifié via l'application mobile GHX Vendormate et les badges numériques, avec traitement des informations d'identification dans les deux jours ouvrables sans frais supplémentaires. Des cours de formation en ligne supplémentaires sont disponibles à l'achat via 360training.

Le package Platinum offre un traitement d'accréditation plus rapide en un jour ouvrable, ainsi qu'un accès à deux cours de formation en ligne désignés via 360training.

Le package Diamond accélère le processus d’accréditation dans un délai estimé à trois heures. Il donne accès à 13 cours de formation en ligne via 360training et offre un accès exclusif à une ligne privilégiée du service client GHX. Ce plan est particulièrement bénéfique pour les représentants qui gèrent les écarts de conformité dus aux informations d'identification nouvelles ou expirées, car il fournit des mises à jour et des renouvellements rapides et rationalise les exigences dans plusieurs systèmes de santé ou territoires.

Les packages de services d'accréditation GHX visent à rationaliser et à accélérer les processus d'accréditation, en aidant les organisations fournisseurs et les HCIR à respecter des normes de conformité rigoureuses. Ces forfaits offrent des fonctionnalités flexibles et des options de tarification pour répondre aux besoins uniques de chaque fournisseur.

À l'approche de la saison de la grippe, les nouvelles offres de services de GHX aident les HCIR à simplifier le processus de soumission des dossiers de vaccination contre la grippe actuels et à gérer les écarts de conformité. En proposant une gamme de solutions d'accréditation, GHX garantit une expérience efficace et conviviale pour les organisations de fournisseurs et les représentants.

Pour en savoir plus sur les packages de services d'accréditation GHX, visitez le site Web de GHX.

Définition:

– GHX : Global Healthcare Exchange, LLC, est une société qui aide les organismes de santé à automatiser les processus commerciaux clés pour obtenir de meilleurs résultats et réduire les dépenses inutiles en matière de santé.

Sources:

– Site GHX

– PRNewswire