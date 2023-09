Le smartphone Honor 90 s'apprête à faire ses débuts en Inde

By

Le très attendu smartphone Honor 90 arrive enfin en Inde, et les passionnés de technologie ne pourraient pas être plus excités. La date de lancement officielle a été annoncée le 14 septembre, et l'événement de dévoilement est prévu à 12h30. Honor Tech a dévoilé quelques détails intrigants sur l'appareil, qui a déjà généré beaucoup de buzz depuis sa sortie initiale en Chine.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du Honor 90 est son impressionnant système de caméra. Il sera doté d'une triple configuration de caméra arrière avec un incroyable 200MP, ainsi que d'une caméra selfie frontale de 50MP. Les passionnés de photographie seront sûrement ravis des capacités qu'offre ce smartphone.

En plus de son appareil photo exceptionnel, le Honor 90 arborera un grand écran flottant à quatre courbes, mesurant 6.7 pouces. L'écran offre une haute résolution de 1.5K et une luminosité maximale de 1600 nits. En outre, il est doté d'une suite de fonctionnalités de protection des yeux, telles qu'une gradation sans risque, une gradation dynamique, un mode de lumière bleue faible, un affichage nocturne circadien et des réglages de gradation pour des conditions de faible luminosité.

Le Honor 90 fonctionnera sur MagicOS 7.1, basé sur Android 13. Ce système d'exploitation promet une expérience multiplateforme et multi-appareil transparente. MagicOS 7.1 sera compatible avec divers systèmes d'exploitation, permettant une connectivité sans effort entre différents appareils. Le smartphone sera équipé de plusieurs fonctionnalités, notamment HonorShare pour un partage facile de fichiers, MagicText pour l'identification de texte dans les images, l'application Honor Health, et bien plus encore.

Quant à sa disponibilité, le Honor 90 sera accessible via Amazon, qui a déjà mis en place un microsite dédié au smartphone. Bien que les détails des prix n'aient pas encore été révélés, les spéculations suggèrent qu'il sera positionné de manière compétitive dans le segment milieu de gamme.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le Honor 90, marquez vos calendriers pour le lancement officiel la semaine prochaine. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour, car tous les détails passionnants seront dévoilés lors de l’événement de dévoilement.

Définitions:

– Honor 90 : Un nouveau modèle de smartphone de Honor Tech.

– MagicOS 7.1 : Le système d’exploitation sur lequel fonctionnera le Honor 90.

– Android 13 : Le système d’exploitation de base pour MagicOS 7.1.

– Écran flottant quad-courbé : un écran avec des bords incurvés sur les quatre côtés.

– HonorShare : Une fonctionnalité qui permet un partage facile de fichiers entre le smartphone et les PC.

– MagicText : une fonctionnalité permettant d'identifier le texte dans les images.

– Application Honor Health : une application pour les caractéristiques et fonctionnalités liées à la santé.

Sources:

– Honor Tech (annonce officielle)

– Amazon (microsite dédié au Honor 90)