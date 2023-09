Obtenez une licence à vie pour Microsoft Office 2021 et des cours de formation en ligne pour seulement 49.99 $

Si vous souhaitez mettre à jour vos compétences dans les applications Microsoft Office telles qu'Excel, Word ou PowerPoint, de nombreuses offres sont disponibles dès maintenant. Pour seulement 49.99 $, vous pouvez obtenir une licence à vie pour Microsoft Office 2021 et des cours de formation en ligne, soit une réduction de 79 % par rapport au prix régulier de 239.99 $.

Contrairement à Microsoft 365 qui nécessite un abonnement annuel, cette licence à vie permet de payer une fois et d'accéder à la suite à vie. Avec ce pack, vous recevrez un lien et une clé de licence logicielle pour installer les applications sur un PC Windows. Toutefois, si vous mettez à niveau votre ordinateur ultérieurement, vous devrez acheter une autre clé de licence pour cet appareil.

En plus de la licence à vie, cette offre comprend également les formations Microsoft Zero to Advanced. Ces cours couvrent divers cas d'utilisation et outils dans Excel, Word, PowerPoint et Access. Vous apprendrez des compétences précieuses telles que l'utilisation de RECHERCHEV et la mise en forme conditionnelle dans Excel, la création de modèles de documents et de fichiers protégés par mot de passe dans Word et la conception de diaporamas attrayants dans PowerPoint. Ces compétences sont utiles non seulement pour des projets personnels et créatifs mais aussi dans un cadre professionnel.

Que vous ayez besoin de la dernière version de Microsoft Office pour Windows ou que vous souhaitiez améliorer vos compétences grâce à des cours de formation en ligne, cet ensemble propose les deux à un prix incroyablement bas. Profitez de cette opportunité pour posséder Microsoft Office 2021 et élargir vos connaissances sur ses applications.

Sources : Crédit : LearningWhilePracticing

Définitions:

– Microsoft Office : Une suite d'applications de productivité développée par Microsoft.

– Microsoft 365 : une version par abonnement de Microsoft Office qui donne accès aux dernières mises à jour logicielles et à des fonctionnalités supplémentaires.

– RECHERCHEV : une fonction de Microsoft Excel qui vous permet de rechercher une valeur dans un tableau et de renvoyer une valeur correspondante à partir d'une colonne différente.

– Mise en forme conditionnelle : fonctionnalité de Microsoft Excel qui vous permet de formater des cellules en fonction de conditions ou de critères spécifiques.

– Modèles de documents : mises en page prédéfinies pour créer des documents dans Microsoft Word.

– Fichiers protégés par mot de passe : fichiers qui nécessitent un mot de passe pour être ouverts ou modifiés.

– Diaporamas : présentations composées de plusieurs diapositives pouvant inclure du texte, des images et des éléments multimédias.