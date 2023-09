Économisez 1,500 1 $ sur le MacBook Pro Premium MXNUMX Max d'Apple aujourd'hui seulement

Si vous envisagez le MacBook Pro M1 Max premium d’Apple, c’est le moment idéal pour passer à l’action. Dans le cadre de l'événement Deal Zone de B&H, vous pouvez profiter d'une réduction massive de 1,500 16 $ sur la configuration haut de gamme du MacBook Pro XNUMX pouces. Cette offre est disponible aujourd'hui seulement, alors ne la manquez pas.

Le modèle à prix réduit est disponible en gris sidéral et est équipé de la puissante puce M2021 Max fin 1, dotée d'un GPU à 32 cœurs. Il dispose également d'une généreuse mémoire de 64 Go et d'un SSD spacieux de 2 To, garantissant que votre achat reste à l'épreuve du temps.

Selon le guide des prix AppleInsider M1 MacBook Pro 16 pouces, le prix de 2,799 2 $ de B&H est le meilleur que nous ayons vu pour cette configuration haut de gamme. En plus de l'importante remise en espèces, B&H propose une livraison gratuite en XNUMX jours dans la zone contiguë des États-Unis, garantissant ainsi une expérience d'achat fluide.

Pour ceux qui possèdent une carte Payboo, le potentiel d'économies est encore plus important. Selon l'éligibilité de votre état, vous pouvez bénéficier d'un remboursement de la taxe de vente ou d'un financement spécial.

En plus du MacBook Pro 16 pouces à prix réduit, B&H propose également d'autres offres agressives sur les modèles en liquidation. Il s’agit notamment des configurations M1 Max MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec diverses spécifications, le tout avec des remises importantes.

Si vous êtes à la recherche d'autres produits Apple, assurez-vous d'explorer les différentes offres disponibles lors des célébrations de l'événement Apple de cette semaine. Le Guide des prix Apple propose des offres exclusives sur des appareils allant du MacBook Air au Mac Mini. Profitez de ces offres spéciales à durée limitée avant qu'elles ne disparaissent.

