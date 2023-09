Améliorez votre voiture avec un écran tactile monté sur rétroviseur de 10 pouces et deux caméras

Si vous possédez une voiture plus ancienne, vous risquez de manquer certaines des technologies les plus récentes telles que les dashcams intégrées et les caméras de recul. Il existe cependant une solution qui permet de profiter de ces fonctionnalités sur n’importe quelle voiture, même les modèles vintage, et à un prix abordable.

Pour seulement 96 $, StackSocial propose une offre sur un écran tactile monté sur rétroviseur de 10 pouces avec un kit de tableau de bord et de caméra de recul. Normalement au prix de 120 $, ce kit offre une visibilité et une sécurité améliorées sur la route.

Pour installer la dashcam, vous monterez l'écran de 10 pouces sur votre rétroviseur existant à l'aide de supports et de sangles en caoutchouc. La dashcam est intégrée à l’arrière de l’écran. Ensuite, vous brancherez l’écran sur le port allume-cigare de votre voiture pour l’alimenter. Enfin, montez la caméra de recul sur l'extérieur arrière de votre voiture et connectez son cordon à l'écran.

L'un des avantages de ce kit est que vous pouvez visualiser des images en direct sur l'écran de 10 pouces. Vous avez également la possibilité de visualiser la caméra de recul seule ou les deux caméras simultanément. Cela améliore la visibilité pendant la conduite et lors des manœuvres vers les places de stationnement.

Avoir deux caméras peut s’avérer crucial en cas d’incident, notamment à des fins d’assurance. Le kit comprend un capteur G qui détecte automatiquement les collisions et enregistre les séquences vidéo sur une carte SD (non incluse). Les deux caméras disposent de grands angles, d'enregistrement 4K et de capacités de vision nocturne pour garantir des images claires des plaques d'immatriculation et des accidents.

De plus, ce kit offre des commandes vocales avancées, vous permettant de prendre des photos, de démarrer et d'arrêter un enregistrement, de changer d'appareil photo ou d'éteindre l'écran en mains libres.

Améliorez la technologie de votre voiture avec cet écran tactile monté sur rétroviseur de 10 pouces et ces deux caméras à un prix réduit.