Gants Held Sambia Pro : le parfait compagnon d'équitation de mi-saison

Alors que les températures baissent, les motocyclistes de l’hémisphère nord se préparent à relever les défis de rouler dans le froid. Held, un spécialiste allemand renommé des équipements et équipements, a introduit une nouvelle option de mi-saison pour les coureurs à la recherche de gants capables de résister aux rigueurs des conditions météorologiques changeantes : le Held Sambia Pro.

Les gants Held Sambia Pro sont conçus avec une esthétique de tourisme sportif, combinant différents matériaux et fonctions pour créer une option polyvalente idéale pour la conduite de mi-saison. Les gants comportent une paume en cuir de kangourou pour plus de confort et de mobilité, tandis qu'un mélange d'élasthanne et de cuir sur le dos de la main offre une meilleure isolation contre le froid. De plus, les gants sont dotés d'inserts ventilés pour garantir la respirabilité par temps chaud.

Côté sécurité, les gants Held Sambia Pro sont équipés de diverses caractéristiques de protection. Les coutures plates renforcées augmentent la durabilité, tandis que les doigts et les paumes perforés offrent une résistance exceptionnelle à l'abrasion sans compromettre le confort et la mobilité. Les jointures sont protégées par une coque en plastique et la paume est renforcée avec SuperFabric et Armaprotec. Les gants ont également obtenu la certification EPI selon la norme EN 15954:2015, garantissant que les cyclistes sont bien protégés en cas de collision.

Les gants sont également dotés de fonctionnalités pratiques telles qu'un essuie-glace sur l'index pour une meilleure visibilité dans des conditions météorologiques difficiles. De plus, il existe un insert tactile sur le pouce et l'index, permettant aux cyclistes d'utiliser des appareils à écran tactile sans retirer leurs gants. Les gants sont dotés d'une manchette de serrage Velcro pour un ajustement sûr, et les cyclistes peuvent choisir entre la version courte K et la version longue L en fonction de leurs préférences et de leurs besoins de conduite.

Disponibles en noir et gris, les gants Held Sambia Pro répondent à diverses préférences de style. Les cavaliers peuvent choisir parmi une large gamme de tailles, garantissant un ajustement confortable et sûr pour différentes tailles de mains. Avec un prix de 139.99 $ US, ces gants offrent un équilibre attrayant entre prix abordable et qualité, ce qui en fait un choix attrayant pour les passionnés de moto à la recherche de style et de fonctionnalité.

Dans l'ensemble, les gants Held Sambia Pro sont le parfait compagnon de conduite de mi-saison. Grâce à leur combinaison de confort, de mobilité, de caractéristiques de sécurité et de design élégant, les motocyclistes peuvent prendre la route en toute confiance et profiter de leurs voyages à moto, même par temps froid.

Sources:

– Site Web de Held (www.held.de)