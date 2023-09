Bell de Textron s'associe à GE Aerospace pour le successeur de Black Hawk

Bell de Textron a annoncé une collaboration avec GE Aerospace pour développer des systèmes numériques pour le nouveau successeur de l'hélicoptère utilitaire Black Hawk, le Bell V-280 Valor. Le partenariat impliquera le développement d’une infrastructure numérique commune à architecture ouverte, d’un enregistreur de voix et de données et d’un réseau de sensibilisation à la santé pour la maintenance prédictive.

L'armée américaine a choisi l'avion à rotors basculants de Bell plutôt que le Sikorsky-Boeing Defiant X pour le programme du futur avion d'assaut à long rayon d'action. Ce programme est considéré comme l’un des marchés publics concurrentiels les plus importants et les plus complexes de l’Armée. La collaboration entre Bell de Textron et GE Aerospace améliorera la façon dont les avions sont mis à jour et entretenus et donnera aux soldats un avantage sur le champ de bataille.

L'expérience de GE Aerospace dans la fourniture d'une architecture avionique ouverte bénéficiera dès le départ aux programmes Future Vertical Lift (FVL) de l'armée. L'initiative FVL vise à rénover l'aviation de l'armée, avec un accent particulier sur les missions d'attaque, de transport et de reconnaissance. Bell est obligé de livrer des prototypes à l'armée d'ici 2025, avec une obligation contractuelle initiale de 232 millions de dollars et un plafond potentiel de 1.3 milliard de dollars pour les options supplémentaires.

Ce partenariat entre Bell de Textron et GE Aerospace marque une étape importante dans l'avancement de la technologie de l'aviation militaire. Le développement d'une infrastructure numérique commune à architecture ouverte et d'un réseau de sensibilisation à la santé pour la maintenance prédictive améliorera les capacités du Bell V-280 Valor, donnant ainsi aux soldats un avantage significatif sur le terrain.

Sources:

– Article original : Actualités de la Défense

– Définitions :

– Bell V-280 Valor : Un avion à rotors basculants développé par Bell de Textron et sélectionné par l'armée américaine pour le programme Future Long-Range Assault Aircraft.

– Future Vertical Lift (FVL) : initiative de l’armée américaine visant à moderniser et à améliorer ses capacités aéronautiques, en se concentrant sur les missions d’attaque, de transport et de reconnaissance.

– Architecture ouverte : une approche de conception de systèmes qui met l’accent sur la modularité et l’interopérabilité, permettant une flexibilité et une intégration facile des nouvelles technologies.