Sensiworm de GE Aerospace : l'avenir des inspections et des réparations des moteurs à réaction

GE Aerospace a introduit une technologie révolutionnaire qui pourrait révolutionner la façon dont les moteurs à réaction sont inspectés et réparés. Le Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) est un robot ressemblant à un ver qui agit comme un ensemble d'yeux et d'oreilles supplémentaires pour les opérateurs de service, permettant des inspections et des réparations plus efficaces et moins invasives.

De la même manière que la robotique douce a transformé les interventions chirurgicales des patients, le Sensiworm vise à proposer des inspections peu intrusives et même à effectuer lui-même des réparations à l'avenir. Grâce à sa conception souple et conforme, il peut parcourir diverses pièces du moteur, y compris les pales rotatives d'éolienne, et transmettre des vidéos en direct et des données en temps réel sur l'état des composants du moteur.

Les avantages du Sensiworm vont au-delà de sa capacité à se déplacer sur les pièces du moteur. Equipé de pieds à ventouse, il peut surmonter les obstacles et naviguer dans des zones difficiles d'accès qui seraient autrement inaccessibles. Il peut également mesurer l’épaisseur des revêtements de barrière thermique et détecter les fuites de gaz.

GE Aerospace a développé le Sensiworm via SEMI Flex Tech, une coalition public/privé financée par l'armée américaine qui se concentre sur l'avancement de l'électronique flexible. Bien que l’article ne fournisse pas de détails sur l’étape actuelle de développement de la machine, il souligne les avantages potentiels qu’elle pourrait apporter à l’industrie aérospatiale.

En permettant aux inspecteurs d'avoir un accès pratiquement illimité au moteur sans le démonter, le Sensiworm pourrait réduire considérablement les temps d'arrêt pour l'inspection et les réparations. GE envisage un avenir dans lequel cette innovation robotique deviendra partie intégrante de l'ingénierie aérospatiale, permettant un entretien plus rapide et plus efficace des avions.

Bien que le calendrier précis de déploiement sur le terrain reste secret, le Sensiworm de GE Aerospace représente une avancée prometteuse dans le domaine des inspections et des réparations des moteurs à réaction. Grâce à sa combinaison de robotique douce, de capacités de détection avancées et de potentiel de réparation autonome, le Sensiworm a le potentiel de transformer l'industrie aérospatiale et de minimiser les temps d'arrêt des avions.

Source : Cet article est basé sur les informations de la démonstration de GE Aerospace et le site officiel de l'entreprise.