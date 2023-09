Gargoyles Remastered Set pour une version multiplateforme

Disney Games et le développeur Empty Clip Studios ont annoncé la date de sortie de Gargoyles Remastered, une reprise du jeu d'aventure de plateforme à défilement horizontal classique des années 90. Le jeu sera lancé le 19 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam et GOG, au prix de 14.99 $.

Gargoyles Remastered offre une expérience de jeu améliorée, avec des visuels, des animations et des effets sonores améliorés inspirés de la série animée bien-aimée. Les fans de la série et les amateurs de jeux rétro apprécieront l'attention portée aux détails pour donner vie au monde des Gargouilles.

Les joueurs incarneront Goliath, le chef des Gargouilles, alors qu'ils se lancent dans un voyage épique pour sauver le monde de la destruction. Goliath possède une force incroyable, la capacité d'escalader des tours de pierre et des griffes acérées comme des rasoirs pour vaincre ses ennemis. La maîtrise des attaques aériennes et du combat au corps à corps sera essentielle dans le gameplay d'action non-stop.

L'une des principales caractéristiques de Gargoyles Remastered est la possibilité de basculer de manière transparente entre des graphismes modernes inspirés de la série animée et un mode 16 bits classique rappelant le jeu original. Cela donne aux joueurs la possibilité de découvrir le jeu dans le style qu'ils préfèrent.

En plus des options graphiques, Gargoyles Remastered inclut de nouvelles fonctionnalités telles que les succès et le retour en arrière du gameplay, permettant aux joueurs d'adapter leur expérience à leur guise. La bande originale a également été remasterisée, ajoutant ainsi à l'aventure immersive.

Les fans peuvent s'attendre à une recréation fidèle du jeu original, avec des améliorations supplémentaires et des fonctionnalités modernes qui font de Gargoyles Remastered un jeu incontournable pour les fans de la série animée et les amateurs de jeux rétro.

