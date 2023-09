Événement Garena Free Fire MAX Trendsetter : comment utiliser des codes et gagner des prix exclusifs

Dans le jeu populaire Garena Free Fire MAX, les joueurs aiment habiller leurs personnages avec des tenues et des accessoires élégants. Pour ajouter à l'excitation, Garena organise régulièrement des événements spéciaux où les joueurs ont la chance de gagner des objets incroyables. Le dernier événement, appelé événement Trendsetter, présente le très recherché Dusk Prowl Bundle, qui comprend un sac à dos, une tenue tendance et d'autres accessoires sympas.

L'événement Trendsetter a débuté le 21 août 2023 et se poursuivra jusqu'au 3 septembre 2023. Pendant cette période, les joueurs peuvent participer en dépensant 20 diamants pour un seul tour ou 200 diamants pour un package de 11 tours. À chaque tour, les joueurs ont la possibilité de gagner des prix fantastiques tels que le Dusk Prowl Bundle, le Trendy Clubber Bundle, le Wasteland Roamer Bundle, le Tiger Clubber Bundle et le Demented Maniac Bundle. De plus, des objets bonus sont disponibles tous les 10 tours, et à 100 tours, les joueurs reçoivent un prix spécial supplémentaire.

En plus de l'événement Trendsetter, les joueurs peuvent également utiliser des codes pour recevoir des articles gratuits dans Garena Free Fire MAX. Les codes d'échange pour le 8 septembre sont les suivants :

–FF7MJ31CXKRG

–FFPO8BS5JW2D

– PJNF5CQBAJLKF7

–AC2YXE6RF2FH

– LOYFDHE34GXGW4

– FNK7ATON67IBBMSL

– 7AK8GFEICJGW9NKY

– TKEYVGQC3CT8QF

– VRTNJ45IT8UF4BHK6

–LYOU9IF767T1BE456

– YFFCMCPSJ99S3BR43

– FMAPYEZZXZJZE25W

– EFJJV427K98RUCHZM

–CPW2D1U3XA3FFAC

– 2YXE6RF2FAGTFQRDE

– 1XCFFFCMCPSBN9CUNP

– YFATT3HGSQFFCMCPS

– GC9XZMCPW2D2WKWF2

Pour utiliser ces codes, procédez comme suit :

1. Visitez le site Web de Garena Free Fire MAX Redemption.

2. Connectez-vous à votre compte de jeu en utilisant votre méthode préférée (Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID ou VK).

3. Entrez l'un des codes d'échange dans la zone de texte fournie et cliquez sur le bouton de confirmation.

4. Les récompenses seront envoyées à votre section courrier dans les 24 heures si l'échange réussit.

Ne manquez pas cette opportunité d'habiller vos personnages et de collecter des objets exclusifs dans Garena Free Fire MAX. Participez à l'événement Trendsetter et échangez des codes pour améliorer votre expérience de jeu !

Définitions:

– Garena Free Fire MAX : Un jeu d'action-aventure Battle Royale développé par 111 Dots Studio et édité par Garena.

– Événement Trendsetter : un événement spécial dans Garena Free Fire MAX où les joueurs peuvent gagner des objets et des packs exclusifs.

– Dusk Prowl Bundle : Un pack dans Garena Free Fire MAX qui comprend un sac à dos, une tenue et des accessoires permettant aux joueurs d'habiller leurs personnages.

