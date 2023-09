Codes d'échange Free Fire : comment les utiliser et les utiliser contre des récompenses

Les codes d'échange Free Fire sont un excellent moyen pour les joueurs d'obtenir des récompenses sans trop d'effort. Garena publie occasionnellement de nouveaux codes proposant des objets tels que des skins, des costumes, des diamants et bien plus encore. Cependant, ces codes ont une courte période de validité et sont soumis aux restrictions du serveur, il est donc important que les joueurs les utilisent le plus tôt possible.

Pour utiliser un code d'échange Free Fire, les joueurs doivent s'assurer que le code est destiné à leur serveur spécifique. Les codes d'échange sont soumis à des restrictions de serveur, ce qui signifie que les joueurs ne peuvent utiliser que des codes destinés à leur région.

Le processus d'échange de codes est simple et peut être effectué via le site d'échange de récompenses. Voici les étapes à suivre :

Accédez au site d'échange de récompenses en visitant https://reward.ff.garena.com/en. Connectez-vous en utilisant la plateforme associée à votre compte en jeu. Les plateformes disponibles incluent Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID et Twitter. Les comptes invités ne peuvent pas être utilisés. Tapez le code d'échange actif dans la zone de texte fournie. Il est recommandé de copier et coller le code pour éviter toute erreur. Appuyez sur « Confirmer » pour terminer le processus de rachat.

Après avoir utilisé avec succès un code, les joueurs recevront leurs récompenses dans la section courrier du jeu dans les 24 heures.

Il convient de noter que la période de validité et les restrictions du serveur concernant les codes d'utilisation peuvent varier. Il est toujours important de vérifier les détails fournis avec chaque code pour vous assurer qu'il fonctionnera pour votre compte.

Pour les derniers codes d'échange Free Fire, les joueurs peuvent visiter le site d'échange de récompenses ou consulter des sources fiables pour obtenir des mises à jour sur les nouveaux codes.

Sources:

Article original : Sportskeeda

Source de l’image : Sportskeeda