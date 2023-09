La NASA est invitée à améliorer la transparence sur les coûts du système de lancement spatial

By

Le Government Accountability Office (GAO) a appelé la NASA à accroître la transparence concernant les coûts de la fusée Space Launch System (SLS). Dans un rapport remis aux sous-comités des crédits de la Chambre et du Sénat, le GAO a critiqué la NASA pour le manque d'informations détaillées sur les coûts du SLS maintenant que le développement du véhicule est terminé. Le rapport souligne l'incapacité de la NASA à mesurer les coûts de production et à établir une base de référence pour le programme SLS, ce qui limite la transparence et la capacité de surveiller l'accessibilité financière à long terme.

Depuis 2014, le GAO a recommandé à la NASA d'établir des bases de coûts et de calendrier pour les missions Artemis ultérieures qui utiliseraient la version initiale du bloc 1 du SLS, mais l'agence ne l'a pas encore fait. De plus, une estimation du coût total du cycle de vie du SLS n’a pas été élaborée, comme l’a soulevé le GAO en 2017.

Bien que la NASA ait fourni des profils de financement sur cinq ans pour SLS dans ses demandes de budget, le GAO a déclaré que ces profils ne constituent pas des substituts suffisants aux références formelles de coûts et de calendrier. Le GAO a également exprimé son inquiétude face aux signes de croissance des coûts du SLS pendant la production, en particulier avec un contrat qui comprend près de 2 milliards de dollars pour les coûts de production des étages principaux du SLS pour les missions Artemis 3 et 4.

La NASA reconnaît les problèmes de coûts et a pris des mesures pour y répondre. Ces mesures incluent le passage à des contrats à prix fixe et l'examen d'un contrat à long terme avec Deep Space Transport, une coentreprise de Boeing et Northrop Grumman, pour réduire les coûts de production du SLS jusqu'à 50 %. Cependant, le GAO a déclaré qu'il est trop tôt pour évaluer pleinement l'efficacité de ces stratégies en matière de contrôle des coûts.

Améliorer la transparence et le suivi des coûts du programme SLS est essentiel pour garantir son abordabilité et sa durabilité à long terme pour les futures missions Artemis.

