Embracer Group envisage de vendre Gearbox Entertainment suite à un revers d’investissement

By

Embracer Group, un conglomérat de jeux, envisagerait de vendre sa filiale Gearbox Entertainment, dans le but de se redresser après l'échec d'un important accord de financement plus tôt cette année. Bien qu'Embracer explore actuellement des acheteurs potentiels pour Gearbox, un accord n'est pas garanti.

Embracer Group a connu une vague d'acquisitions rapide au cours des dernières années, accumulant un vaste portefeuille de propriétés de jeux et de divertissement. Cela inclut l'acquisition de Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (le développeur de Tomb Raider) et les droits de franchises telles que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Cependant, ces acquisitions ont eu un coût élevé, qui est devenu un problème majeur lorsqu'un accord d'investissement de 2 milliards de dollars, apparemment émanant d'un groupe d'investissement saoudien, a échoué en juin.

Pour se remettre de ce revers, Embracer Group a annoncé des plans de restructuration à l'échelle de l'entreprise, qui comprend des licenciements, des mesures de réduction des coûts et le désinvestissement de certains segments. L'un des désinvestissements potentiels envisagés est Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment a été acquis par Embracer Group en 2021 dans le cadre d'un accord d'une valeur pouvant atteindre 1.3 milliard de dollars. Depuis l'acquisition, Gearbox a sorti deux spin-offs de la populaire série de jeux Borderlands, avec un film Borderlands qui devrait sortir en 2024. De plus, leur récente sortie, Remnant 2, est devenue le titre le plus vendu aux États-Unis pour le mois de XNUMX. Juillet.

Selon Reuters, Gearbox Entertainment est commercialisé principalement auprès de groupes de jeux internationaux. Embracer Group espère qu'en vendant Gearbox, ils pourront stabiliser leurs finances et se concentrer sur leur portefeuille restant de propriétés de jeux et de divertissement.

Sources : Reuters