Unity, la société à l'origine du populaire Unity Engine utilisé par les studios de jeux indépendants, a suscité la controverse avec l'annonce de nouveaux frais. À partir du 1er janvier, les développeurs seront facturés à chaque téléchargement d'un jeu utilisant le moteur Unity. Les frais seront déclenchés lorsque les ventes atteignent un seuil de 200,000 12 $ de revenus sur 200,000 mois ou pour 0.20 XNUMX installations totales, et peuvent atteindre XNUMX $ par installation, en fonction de la licence du développeur avec Unity.

Cette décision a suscité colère et incrédulité au sein de la communauté du développement de jeux, les développeurs exprimant leurs inquiétudes quant au fardeau financier potentiel et au manque de consultation. De nombreux développeurs s'inquiètent des défis logistiques liés à la mise en œuvre de ces frais, notamment de la manière dont ils s'appliqueront aux réinstallations de jeux sur du nouveau matériel ou aux services d'abonnement comme le Xbox Game Pass ou aux collections de jeux caritatives comme Humble Bundle.

En réponse, Unity a qualifié ces frais de frais d'exécution Unity, car ils sont liés au code qui exécute chaque jeu sur les appareils des joueurs. La société affirme que cette structure tarifaire permet aux développeurs de bénéficier d’un engagement continu des joueurs. Le président d'Unity Create, Marc Whitten, a déclaré que l'objectif de ces frais est de « mieux équilibrer l'échange de valeur » entre Unity et les développeurs, et de générer plus de revenus pour que l'entreprise puisse continuer à investir dans le moteur.

Cette décision soulève des inquiétudes quant aux implications financières pour les studios s'ils font face à des réactions négatives de la part de leur base d'utilisateurs ou si leurs jeux se retrouvent dans des campagnes d'installation de masse. De nombreux développeurs estiment que ces frais supplémentaires contredisent leur compréhension de leur accord de licence avec Unity et les revenus qu'ils espèrent générer avec leurs jeux. Le manque de clarté de la part d'Unity sur la manière dont les frais seront mis en œuvre et suivis n'a fait qu'ajouter à ces préoccupations.

Unity Engine, initialement lancé en 2005, est un moteur de jeu multiplateforme qui a gagné en popularité parmi les développeurs de jeux indépendants en raison de son prix abordable et de sa flexibilité. Il a été utilisé pour créer des titres à succès tels que Cuphead, Rust et Pokémon GO. Cependant, Unity a été confronté à des difficultés financières, entraînant des licenciements de personnel et la nécessité de réévaluer ses investissements. L'entreprise espère que cette nouvelle structure tarifaire contribuera à générer davantage de revenus et à renforcer sa position dans l'industrie.

