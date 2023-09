Le dernier correctif de sécurité pour le Galaxy A14 5G est maintenant disponible

Samsung a commencé à déployer le correctif de sécurité de septembre 2023 et le Galaxy A14 5G est l'un des premiers appareils à le recevoir. Cette mise à jour, identifiée par le code de build du micrologiciel A146PXXU4BWH4, est actuellement disponible en Malaisie, et d'autres régions devraient bientôt suivre.

L'objectif principal de cette mise à jour de sécurité est de résoudre divers bugs et problèmes présents dans la version précédente. Samsung a corrigé plus de 60 failles de sécurité, garantissant ainsi que les fonctionnalités de l'appareil sont améliorées et que les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience plus stable et plus fiable.

L'un des correctifs notables de cette mise à jour concerne l'application Samsung Keyboard, Knox et le stockage des appels et des messages. Ces failles connues ont été résolues, mettant ainsi les données et la vie privée des utilisateurs en danger. Grâce à la sécurité améliorée du système, les utilisateurs peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que leur appareil est protégé contre les menaces potentielles.

Pour télécharger la mise à jour de sécurité de septembre 2023 pour le Galaxy A14 5G en Malaisie, les utilisateurs peuvent suivre ces étapes : Accédez à Paramètres, puis accédez à Mise à jour logicielle et enfin sélectionnez Télécharger et installer. Cela garantira que l'appareil est à jour avec les dernières mesures de sécurité.

Alors que Samsung continue de déployer cette mise à jour dans davantage de régions et d'appareils, les utilisateurs peuvent être assurés que leurs appareils seront équipés des améliorations de sécurité nécessaires. Il est recommandé à tous les propriétaires de Galaxy A14 5G de profiter de cette mise à jour pour maintenir l'intégrité et la sécurité de leurs appareils.

Sources:

– Page du bulletin Samsung