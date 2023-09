Le rôle de l’infrastructure publique numérique dans la promotion de l’inclusion financière et de la productivité

Le G20, en collaboration avec la Banque mondiale et le Partenariat mondial du G20 pour l'inclusion financière (GPFI), a publié un guide politique sur le développement et le déploiement d'infrastructures publiques numériques (IPD) pour promouvoir l'inclusion financière et les gains de productivité dans les pays du Sud. Le document explore le potentiel des DPI dans la promotion de l’inclusion financière et de la productivité, avec des études de cas provenant de diverses régions.

Les DPI, lorsqu’ils sont mis en œuvre sous forme de systèmes interopérables et ouverts, ont le pouvoir de créer des économies inclusives et de fournir aux groupes vulnérables un accès facile et sécurisé aux services essentiels via des plateformes de paiement efficaces. Cette infrastructure joue également un rôle important en aidant les pays à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Le guide politique cite l'exemple de l'Inde, qui a mis en œuvre avec succès des DPI tels que l'identification numérique Aadhaar et la plateforme de paiement numérique interopérable UPI. Le G20 estime que les DPI peuvent bénéficier non seulement au secteur financier mais également à d’autres domaines comme la santé, l’éducation et la protection sociale.

Tout en reconnaissant les progrès réalisés dans les efforts mondiaux d’inclusion financière grâce à l’utilisation des services financiers numériques (DFS), la publication souligne qu’il reste encore beaucoup de travail à faire et que les DPI peuvent jouer un rôle déterminant dans la réalisation de ces objectifs. Bien gérés, les DPI ont le potentiel de réduire les coûts de transaction, de stimuler l’innovation, d’améliorer la compétitivité et l’interopérabilité et d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

Pour le secteur privé, les DPI présentent des opportunités d’innovation, d’efficacité accrue et d’accès à de nouveaux marchés et au crédit, à condition que les conditions institutionnelles et commerciales nécessaires existent.

Cependant, la mise en œuvre des DPI comporte également des risques potentiels liés aux problèmes opérationnels, juridiques, réglementaires, d’insolvabilité, d’exclusion et de protection des consommateurs financiers. Pour faire face à ces risques et tirer pleinement parti des avantages des DPI, les autorités sont invitées à créer un environnement favorable grâce à de bonnes pratiques, une réglementation et une surveillance fondées sur les risques et une architecture solide de protection des données.

Il est important de noter que les recommandations du document politique sont volontaires et non contraignantes, destinées aux autorités publiques mais peuvent également être utiles à d'autres parties prenantes impliquées dans l'infrastructure publique numérique.

Dans le même ordre d'idées, le système de paiement indien UPI, qui est un élément clé de son infrastructure publique numérique, a connu un mois d'août record avec 10.58 milliards de transactions. Cela représente une augmentation de 67 pour cent par rapport à l’année précédente. Le succès de l'UPI indien a suscité l'intérêt d'autres pays, trois pays africains étant apparemment en pourparlers avec l'Inde pour explorer des partenariats et bénéficier de l'expérience indienne avec l'UPI.

